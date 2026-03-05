El Real Madrid se juega la temporada en marzo

Alvaro Arbeloa, head coach of Real Madrid, looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Getafe CF at Bernabeu stadium on March 02, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid inicia este viernes un mes de marzo clave y determinante para sus aspiraciones en los dos títulos a los que todavía aspira, con la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City inglés y partidos de exigencia en LaLiga EA Sports como la visita al RC Celta o el derbi frente al Atlético de Madrid.

El conjunto entrenado por Álvaro Arbeloa sumó este lunes su segunda derrota consecutiva en Liga, cayendo por 0-1 en el Santiago Bernabéu ante el Getafe CF. Otro paso atrás, después de perder el liderato en El Sadar una semana antes, que les deja a cuatro puntos del FC Barcelona en la lucha por el título y le complica otro trofeo según los estados de forma y las sensaciones de ambos.

Tras la destitución de Xabi Alonso al término sin trofeo de la Supercopa de España, a principios de enero, el técnico salmantino sigue buscando la fórmula para generar un fútbol atractivo y, principalmente, resultados. Porque el Real Madrid de Arbeloa ha sufrido 4 derrotas en 12 encuentros, y frente a equipos a priori de menor nivel, como Albacete (3-2) --para caer eliminado en la Copa del Rey Mapfre--, CA Osasuna (2-1) y el Getafe (0-1).

A esto hay que sumar el rapapolvo sufrido en la última jornada de la fase de liga de la Champions ante el Benfica, que le venció por un contundente 4-2 en un partido plano y gris de los merengues para condenarle un año más a la repesca. Y es que la irregularidad y la poca seguridad son dos enemigos habituales para este Real Madrid, que ahora encara 11 días claves para evitar otra temporada aciaga sin grandes títulos, como ocurrió el pasado curso.

Tras el partido frente a los de José Bordalás, el Real Madrid visita este viernes al RC Celta, una salida siempre compleja por la energía del equipo del equipo de Claudio Giráldez, que ya le batió en el Santiago Bernabéu, por la cantidad de bajas que acumula, entre ellas la de Kylian Mbappé, cuya ausencia podría alargarse aún más por la incertidumbre con su rodilla, y porque el conjunto merengue viaja sin red, por lo que otro pinchazo podría hacer aún más cuesta arriba su persecución por el liderato, aunque los blancos solo han perdido en una de las últimas 13 visitas a ABANCA Balaídos.

Solo cinco días después, los de Arbeloa reciben al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions. Será la segunda ocasión que el equipo inglés visite el Santiago Bernabéu, porque ya ganó a los blancos por 1-2 en la fase de liga. Con la negativa experiencia del curso pasado ante el Arsenal, el equipo conjunto merengue afronta el siempre examen complejo de superar al equipo de Pep Guardiola, con la remontada de 2022 o el pase a semifinales en 2024 en los penaltis del Etihad.

Antes de viajar al feudo 'citizen', donde el curso pasado lograron el primer triunfo de su historia, para disputar la vuelta del cruce, el martes 17, y decidir si el 15 veces campeón de Europa continúa en su competición fetiche o se despide también antes de tiempo, los de Arbeloa recibirán el sábado 14 al Elche CF, un equipo en mala racha en este 2026, que es el peor visitante de la Liga con solo 4 puntos y que nunca ha ganado en el Bernabéu, pero que la generó muchos problemas en la primera vuelta donde Jude Bellingham salvó un punto en los minutos finales.

DERBI VITAL

Para terminar su frenético y decisivo mes de marzo antes del parón internacional, el Real Madrid disputará en su feudo el derbi ante el Atlético de Madrid, flamante finalista copero y que ya le endosó un sonrojante 5-2 en el encuentro de la primera vuelta del Riyadh Air Metropolitano, la primera derrota del curso del conjunto merengue, con Xabi Alonso en el banquillo.

Ahí espera llegar el equipo madridista aún vivo en las dos competiciones que le restan, pero sabedor que tropezar en el derbi, siempre y cuando el FC Barcelona no falle, alejaría aún más a un Real Madrid en la tabla. De todos modos, salvo sorpresa, si salva este mes de marzo, le tocará un abril también sin margen de error de cara a jugarse seguramente el campeonato doméstico en el Clásico de mayo.

Y a toda esta exigencia, a Arbeloa se le unen los problemas de las bajas. A la más que probable ausencia de Mbappé, el salmantino tiene las bajas seguras de Éder Militao, Rodrygo Goes, este ya lo que resta de temporada tras lesionarse gravemente la rodilla ante el Getafe, y Dani Ceballos. Además, Dean Huijsen y Álvaro Carreras no estarán en Vigo por sanción, al igual que Franco Mastantuono, y Bellingham tiene también difícil estar ante el Celta y podría apurar para estar ante el City, mientras que Raúl Asencio podría volver.