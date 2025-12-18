Theo Maledon, Real Madrid - Paris - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid le come la tostada al París

Los de Scariolo fueron a remolque del ritmo francés pero encontraron más y mejores armas en el último cuarto

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se apuntó un triunfo apretado y bien disputado (95-90) contra el París Basketball en la jornada 17 de la Euroliga para sumar la décima victoria, importante para recuperarse rápido del tropiezo dos días antes contra el Armani Milan.

Los de Sergio Scariolo no fallaron en el Movistar Arena de la capital después de ver frenado su buen momento en tierras italianas. Así, sin dejar que las dudas vuelvan sobre el proyecto del exseleccionador español, el Madrid impidió la resurrección de un París en crisis y se metió en el 'Top 6' de la tabla.

Pese a no librarse de la quinta derrota seguida, el conjunto francés demostró una vez más su alegre y peligroso baloncesto, que llevó a remolque a los blancos. Sin embargo, Nadir Hifi, desquiciado ante Facundo Campazzo, terminó en un 1 de 11 en triples, y Jared Rhoden (19 puntos) no fue suficiente inspiración visitante.

En cambio, el Madrid supo sufrir y dar un paso al frente en el último cuarto. Lo hizo anotando desde fuera con Trey Lyles y ganando la batalla por dentro con un inspirado Théo Maledon (21 puntos) y un contundente Usman Garuba, quien se había perdido muchos minutos por faltas tempranas pero que resultó decisivo como Edy Tavares (16 puntos y 22 de valoración) durante el resto de partido.

Los de Scariolo sufrieron en un partido de rachas, de parciales que fueron cambiando la sonrisa sobre el parqué madrileño. Al final del primer cuarto, Maledon firmó la canasta del millón de puntos para la historia de la Euroliga moderna, apagando el primer arreón de los visitantes (24-21). Sin embargo, el Madrid entró en la batalla del triple con menos acierto y de nuevo se escapó el París.

Los locales respondieron al toma y daca con Chuma Okeke para empatar al descanso, pero los 50 puntos encajados sin duda eran demasiados para el ideal defensivo de Scariolo. El rebote ofensivo añadió problemas al Madrid y la energía de Sebastián Herrera mantuvo el guion para los galos, a la espera de un Hifi que no terminaba de arrancar aunque amagó con ello (70-77).

Ya en el último cuarto, los blancos cocinaron la respuesta definitiva con los triples de Lyles, las acciones de Garuba y ese uno contra uno de Maledon. La defensa del Madrid creció en el momento decisivo a base de robos para anotar en pintura, aunque Rhoden y Herrera sirvieron el final apretado. La defensa de Tavares y Campazzo, dos clásicos en este oficio, dieron la opción de rematar la faena a un Madrid completo y de nuevo en buen camino.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 95 - PARÍS BASKETBALL, 90. (49-50, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (7), Abalde (4), Hezonja (6), Okeke (9) y Tavares (16) --quinteto inicial--; Lyles (14), Maledon (21), Llull (2), Deck (8), Len (2), Garuba (6), Kramer (-).

PARÍS BASKETBALL: Hifi (11), Morgan (3), M'Baye (10), Stevens (11) y Faye (4) --quinteto inicial--; Cavaliere (3), Ouattara (14), Herrera (12), Rhoden (19), Dokossi (3).

--PARCIALES: 24-21, 25-29, 21-24, 25-16.

--ÁRBITROS: Radovic, Silva y Calic. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Movistar Arena.