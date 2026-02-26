Real Madrid - Bayern Múnich - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid levanta la cabeza contra el Bayern

Los de Scariolo dejaron atrás la final de Copa perdida y reforzaron su buena posición en Euroliga

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid superó con autoridad (93-70) al Bayern Múnich este jueves en la jornada 29 de la Euroliga celebrada en el Movistar Arena, una sólida actuación del equipo blanco para olvidar la dura derrota en la final de la Copa del Rey.

Los de Sergio Scariolo, quien fue recibido con algunos pitos en el pabellón de la capital, se lamieron las heridas durante la semana, tras caer ante el Baskonia el domingo en el Roig Arena, y salieron con todo ante un Bayern que echó de menos a Andreas Obst, baja por un virus que pareció dejarse notar en la poca energía visitante.

Mario Hezonja (16 puntos), Trey Lyles y Edy Tavares encabezaron la 18ª victoria europea de un Madrid afianzado en el 'Top 4', dentro de una apretada zona alta. Desde el primer cuarto, el ataque local no tuvo freno (19-12). El Bayern, dolido también por su eliminación en Copa, estuvo perdido ante un rival coral y con recursos, que terminó con siete jugadores en dobles dígitos de valoración.

Justinian Jessup fue quien dio algo de rumbo a los visitantes, y también un fugaz acierto en el triple que acompañó Johannes Voigtmann. El tiro exterior era lo que le faltaba a los blancos, y también apuntaron esa faceta a su recital para abrir la brecha a la veintena antes del descanso (53-23), Lyles y Deck mediante.

No importó por fuera o por dentro, el Madrid quiso completar el partido perfecto y no dio tregua ni en pintura ni en el perímetro. Hezonja y Alberto Abalde metieron los triples a pares, y Campazzo encontró fácil la asistencia a Tavares. Así, los blancos ampliaron a más de 30 puntos la diferencia en el luminoso (78-47) y el Bayern vio zarandeada su progresión hacia mitad de tabla.

En los de Svetislav Pesic, Wenyen Gabriel y Jessup dieron los últimos coletazos, mientras el Madrid apenas se permitió algo de relajación en el último cuarto. Scariolo dosificó minutos, dio cancha a Alex Len, Andrés Feliz y a un Sergio Llull que puso la firma con sus triples. El ex de los blancos Xavier Rathan-Mayes quiso también su despedida digna, y el Bayern, pero el Madrid controló el rebote y afianzó su buena posición en Euroliga.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 93 - BAYERN MÚNICH, 70. (53-23, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (4), Abalde (9), Hezonja (16), Okeke (5) y Tavares (11) --quinteto inicial--; Lyles (12), Feliz (9), Maledon (2), Deck (9), Llull (9), Len (4), Garuba (3).

BAYERN MÚNICH: Dimitrijevic (11), Rathan-Mayes (11), Lucic (4), McCormack (-) y Da Silva (4) --quinteto inicial-- Gabriel (10), Mike (2), Giffey (6), Voigtmann (5), Jessup (17).

--PARCIALES: 19-12, 34-21, 25-14, 15-23.

--ÁRBITROS: Javor, Vilius y Radojkovic. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Movistar Arena, 9.700 espectadores.