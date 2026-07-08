El Real Madrid se medirá al Santiago Wanderers en el Bernabéu en la final de la Copa Intercontinental sub-20

Archivo - General view inside the stadium during the training day of AS Monaco ahead the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 football match against Real Madrid at Bernabeu stadium on January 19, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid, campeón de la UEFA Youth League, torneo continental juvenil, disputará en el estadio Santiago Bernabéu la Copa Intercontinental Sub-20 contra el Santiago Wanderers chileno, actual campeón de la Copa Libertadores de la categoría, el próximo 19 de septiembre, según comunicó la UEFA.

El Real Madrid y el Santiago Wanderers son los actuales campeones juveniles de Europa y Sudamérica y pelearán por levantar el título de la Copa Intercontinental el próximo 19 de septiembre (12.30 horas) en el feudo del conjunto madridista.

El conjunto español levantó la Youth League contra el Brujas belga, en un partido que se decidió en la tanda de penaltis tras empatar a uno en el tiempo reglamentario. Mientras que el Santiago Wanderers también tuvo que ir a los once metros para vencer al Flamengo brasileño y convertirse en el campeón de su continente.

Desde que se fundó este torneo en 2022, los madridistas serán el segundo equipo español que luchará por ganar la Copa Intercontinental, después de haberlo intentado el FC Barcelona el año pasado, cuando perdió contra el Flamengo.

"La Copa Intercontinental Sub-20 forma parte de la colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL, que incluye, entre otras cosas, el fútbol femenino, el fútbol sala y las categorías inferiores, así como el intercambio de árbitros y los programas de formación técnica", detalló la UEFA.