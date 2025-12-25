El Real Madrid mide en Mónaco su empacho de Navidad

Facundo Campazzo of Real Madrid in action during the Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 17 match between Real Madrid and Paris at Movistar Arena on December 18, 2025 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid de baloncesto visitará este viernes (19.30 horas) al AS Monaco en la jornada 18 de la fase regular de la Euroliga, partida y separada por tres días de diferencia al coincidir con la Nochebuena, y con la oportunidad para los madrileños de apretar la zona del 'playoff' si bate a un rival directo y aprovecha así la derrota del FC Barcelona.

No en vano, los culés tienen un balance de 12-6 tras caer el pasado martes por 72-71 en su visita al Fenerbahçe, que acumula un 11-6. Y a tenor de que Monaco y Real Madrid tienen ambos registro de 10-7, el conjunto que gane este duelo en la Salle Gaston Médecin se beneficiará en su objetivo de subir posiciones y alejarse de la zona del 'play-in'.

Los merengues están en buena dinámica, habiendo perdido solamente uno de sus últimos once encuentro entre Liga Endesa y Euroliga. Después de su tropiezo de la semana pasada por 89-82 contra el Olimpia Milano, los pupilos de Sergio Scariolo lo enmendaron derrotando por 95-90 al Paris Basketball, asentado en una zona de la clasificación con tráfico.

Media docena de equipos transita la frontera entre el 'playoff' y el 'play-in', así que salir victorioso de esta cita es clave en medio del empacho de compromisos en Navidad. El calendario no afloja y la rotación debe ser larga para dosificar a los nombres importantes, razón por la que el Monaco contrató hace semanas al base canadiense Cory Joseph.

No obstante, varios obstáculos administrativos han impedido que haga su debut oficial con los de la 'Roca'. Sin ese refuerzo del mercado, el equipo que entrena Vassilis Spanoulis confiará presumiblemente en el escolta serbio Nemanja Nedovic, que el pasado martes volvió a jugar ante el Cholet en la Liga francesa tras haberse ausentado más de dos semanas.

El pívot Kevarrius Hayes podría ser otra amenaza para un Real Madrid que enfrente también verá la cara de Nikola Mirotic, cuyos partidos ante el conjunto blanco siempre auguran morbo. Respecto a la enfermería, en principio Scariolo tiene a todos sus jugadores disponibles, ya que Usman Garuba jugó recientemente ante Hiopos Lleida y Paris Basketball.

Izan Almansa y David Krämer casi no están contando para su entrenador en esta primera mitad del curso 2025/26, pero Alex Len no cuaja del todo y en cada convocatoria sobrevuela la duda sobre los descartes de última hora. Hay 'overbooking' en el juego exterior con Andrés Feliz y Théo Maledon, así como en la 'pintura' con Gabriele Procida y Chuma Okeke.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

AS MONACO: James, Okobo, Diallo, Blossomgame y Theis --posible quinteto inicial--; Nedovic, Michineau, Mirotic, Strazel, Tarpey, Hayes, Begarin y Makondou.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Deck, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Maledon, Feliz, Llull, Hezonja, Len, Almansa, Procida, Krämer y Garuba.

--PABELLÓN: Salle Gaston Médecin.

--HORA: 19.30/Movistar Plus+.