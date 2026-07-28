El Real Madrid de Mourinho golea al Leganés en su segundo amistoso

Fede Valverde en el partido de entrenamiento entre el Real Madrid y el Leganés - REAL MADRID

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha cerrado este martes con una goleada ante el CD Leganés (4-1) el segundo partido de entrenamiento de pretemporada con José Mourinho como entrenador del equipo, un encuentro en el Estadio Alfredo di Stéfano en el que anotaron Fede Valverde, Gonzalo García y Franco Mastantuono, además de Rubén Pulido en propia puerta, por el conjunto blanco y Naím García por los pepineros.

En una jornada marcada por el asfixiante calor en Valdebebas (Madrid), el técnico portugués, que todavía no puede contar con muchos de los internacionales que participaron en el Mundial, formó de inicio con Lunin, Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras, Valverde, Camavinga, Mastantuono, Arda Güler, Ciria y Gonzalo.

Valverde fue el encargado de inaugurar el marcador en el minuto 20, después de recoger un pase interior para batir a Raúl Fernández en el mano a mano. En el 25, Gonzalo amplió la renta madridista, aunque Naím, con un derechazo cruzado, recortó distancias al superar al expepinero Lunin antes del descanso (min.36).

En la reanudación, con cambios en ambos equipos, Mastantuono anotó el tercero del cuadro blanco en el 58 y un gol en propia puerta de Pulido dos minutos después establecía el definitivo 4-1. Aún hubo tiempo para el debut con el Leganés del internacional tunecino Ismaël Gharbi.