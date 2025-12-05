El Real Madrid muestra su "satisfacción" por la resolución del Tribunal Supremo respecto a los derechos audiovisuales

Archivo - October 31, 2025, Madrid, Madrid, Spain: Florentino Perez, President of Real Madrid, speaks during the ceremony of Golden Boot 2024-2025 award to Kylian Mbappe at Estadio Santiago Bernabeu on October 31, 2025 in Madrid, Spain. - Europa Press/Contacto/Alberto Gardin - Archivo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha mostrado su "satisfacción" por la resolución del Tribunal Supremo conocida este viernes y que ha anulado una parte de los estatutos de LaLiga que fijó las condiciones del reparto de determinados derechos audiovisuales para la temporada 2015-2016, y ha recalcado que el fallo determina que el club blanco debe ser compensado con 8,8 millones de euros, una cifra de la que fue "ilegítimamente privado".

"El Real Madrid CF muestra su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo conocida hoy que, una vez más, vuelve a dar la razón a nuestro club frente a LaLiga. Esta sentencia confirma plenamente los argumentos esgrimidos por el Real Madrid frente a la modificación estatutaria ilegal promovida por LaLiga en 2015. Dicha modificación ilegal alteró el reparto de los derechos audiovisuales de los clubes", señaló el club en un comunicado.

Este viernes se dio a conocer que la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Supremo ha anulado una parte de los estatutos de LaLiga que fijó las condiciones del reparto de determinados derechos audiovisuales para la temporada 2015-2016 al considerar que es contraria a derecho, estimando parcialmente un recurso del Real Madrid y desestimando uno de la primera entidad.

Además, el Real Madrid recalcó que el Tribunal Supremo "declara nula la Disposición Adicional Segunda de los Estatutos de LaLiga, incorporada en 2015 sin habilitación legal y dirigida a alterar el reparto de los ingresos audiovisuales de la temporada 2015-2016 al margen de lo previsto en la ley".

Según explica la entidad blanca el reparto válido en aquella temporada debería haber supuesto que "el 60% de los ingresos" fuesen para los clubes de Primera División y "el 40% para los clubes de Segunda División", con "reparto igualitario entre todos los clubes dentro de cada categoría".

"Por lo tanto, el reparto legal aplicable supone el pago de aproximadamente 88 millones de euros adicionales, de los que fueron privados ilegalmente, a los clubes que militaban en Segunda División en la temporada 2015-2016: Alavés, Albacete, Alcorcón, Almería, Bilbao Athletic, Córdoba, Elche, Gimnàstic de Tarragona, Girona, Huesca, Leganés, Llagostera, Lugo, Mallorca, Mirandés, Numancia, Osasuna, Ponferradina, Real Oviedo, Tenerife, Real Valladolid y Real Zaragoza. Asimismo, supone que el Real Madrid perciba la cantidad que legalmente le correspondía, unos 8,8 millones de euros, de la que también fue ilegítimamente privado", apuntó.

Por otra parte, asegura que esta resolución "restablece la legalidad y garantiza que las decisiones que afectan al fútbol profesional español se adopten siempre con pleno respeto a la ley y a la transparencia". "La sentencia del Tribunal Supremo desestima por completo el recurso interpuesto por LaLiga y ratifica íntegramente lo ya estimado en favor del Real Madrid por la Audiencia Nacional", subrayó.

"Esta sentencia es de una trascendencia fundamental para los intereses económicos de los clubes que entonces militaban en la Segunda División y para el propio Real Madrid. El Tribunal Supremo confirma con esta sentencia que el Real Madrid y los clubes mencionados fuimos ilegítimamente perjudicados por la actuación de LaLiga", finalizó.