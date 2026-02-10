Archivo - Caroline Elspeth Lillias Weir of Real Madrid CF celebrates a goal during the UEFA Women’s Champions League 2025/26 League Phase MD3, football match played between Real Madrid CF and Paris FC at Alfredo Di Stefano stadium on November 11, 2025, in - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid necesita acabar con la resistencia de Paris FC

El conjunto madridista arranca el 'playoff' de la Champions Femenina ante un rival al que no ha sido capaz de ganar en tres duelos

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid Femenino tratará de sacar el mejor resultado posible este miércoles en su visita (21.00 horas) en la ida del 'playoff' de la Liga de Campeones 2025-2026 al Paris FC francés, un rival que se le ha atragantado hasta el momento en la máxima competición continental.

La Champions vuelve a escena dos meses después de poner fin a su novedosa fase de liga en la que el equipo madridista no fue capaz de meterse en un 'Top 4' que tuvo muy accesible y que se le escapó por su tropiezo (1-1) en la última jornada en su visita a un FC Twente neerlandés ya eliminado.

Ese revés no sólo empañó el buen recorrido del equipo que entrena Pau Quesada en esa liguilla y le envió a tener que jugar esta ronda extra de octavos, sino que provocó que el sorteo le colocase en el camino al FC Barcelona en los teóricos cuartos de final siempre que supere a un rocoso y competitivo conjunto francés, que ya ha demostrado que sabe tomarle la medida.

De hecho, en esa fase de liga, el Paris FC fue el único que sacó algo positivo del Alfredo di Stéfano, donde cayeron la AS Roma, goleada (6-2), y el Wolfsburgo alemán (2-0), doble campeón, aunque su premio podría haber sido mayor ya que se tuvo que conformar con un punto por culpa de un gol de la escocesa Caroline Weir en el minuto 98.

Sin embargo, el equipo parisino mantuvo su buena estadística ante el actual segundo clasificado de la Liga F Moeve que todavía no sabe lo que es ganarle ni marcarle más de un gol tras perder los dos partidos (2-1 y 0-1) en la fase de grupos que compartieron en la temporada 2023-2025 de la Champions.

Pau Quesada pidió en la previa a sus jugadoras ser consistentes y hacer "90 minutos perfectos", algo que le está costando en los últimos partidos, como clave para no volverse a Madrid con la eliminatoria complicada de cara a sellar el pase a los cuartos de final por tercera vez en su historia.

El equipo merengue lleva unas semanas con mucha exigencia, con la disputa de la Supercopa de España y un segundo Clásico la semana pasada ante el FC Barcelona, ante el que ha sufrido dos derrotas que le deben servir de aprendizaje para medirse a un Paris FC que como local suele ser muy competitivo y al que le falta seguramente más poderío ofensivo.

De hecho, acabó en el 'Top 12' con sólo seis goles anotados y con sólo una derrota ante su público, en la última jornada ante el Barça (0-2). La internacional francesa Clara Mateo es su principal referencia y la mitad de los goles llevaron su firma. El conjunto que entrena Sandrine Soubeyrand perdió 0-3 el derbi liguero ante el PSG y marcha cuarto clasificado en la liga, a 16 puntos del líder Olympique de Lyon.

"Sabemos qué esperar del Real Madrid, es un equipo con un espíritu fuerte y muchas jugadoras talentosas. Espero que el equipo esté a la altura y que podamos afrontar el reto físico, además de solucionar los problemas técnicos y tácticos que tuvimos contra el PSG", advirtió Soubeyrand.

El Real Madrid aprovechó el fin de semana en la Liga F Moeva para hacer muchas rotaciones en la victoria en casa (3-0) ante el RCD Espanyol, donde Quesada dispuso un once del que sólo se mantendrían seguramente, además de Misa Rodríguez en portería, la centrocampista sueca Filippa Angeldahl y la extremo Athenea del Castillo. La delantera danesa Signe Bruun tiene nuevos problemas de cefalea que le hacen ser duda para ser la '9' goleadora que necesita el equipo para acompañar el talento de Linda Caicedo y Caroline Weir.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

PARIS FC:: Chavas; N'Dongala, Ould Hocine, Greboval, Bogaert; Korosec, Scott, Le Moguedec, Garbino; Mateo y Sangare.

REAL MADRID: Rodríguez; Navarro, Méndez, Lakrar, Yasmim; Angeldahl, Däbritz; Weir, Caicedo, Del Castillo; y Feller.

--ÁRBITRA: Ivana Martincic (CRO).

--ESTADIO: Charléty.

--HORA: 21.00/Disney+.