El Real Madrid necesita un impulso previo a Múnich

Archivo - Alex Moreno of Girona FC and Kylian Mbappe of Real Madrid CF during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Girona FC and Real Madrid C.F. at Montilivi stadium on November 30, 2025 in Girona, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este viernes (21.00 horas) al Girona FC en la jornada 32 de LaLiga EA Sports, solo tres días después de la derrota en Champions ante al Bayern de Múnich, por lo que querrán curarse las heridas y no sufrir otro varapalo anímico y clasificatorio de cara a Múnich, con el objetivo de recortar distancia al líder FC Barcelona, mientras el equipo gironí llega más tranquilo y con el deseo de mejorar su mala dinámica como visitante.

Los pupilos de Álvaro Arbeloa sufrieron en Son Moix un golpe que puede ser definitivo en su pelea por el título de Liga. Su derrota por 2-1 por un gol postrero de Vedat Muriqi y la posterior victoria del Barça en el Riyadh Air Metropolitano dejaron a los blancos a 7 puntos de los azulgranas, que se reafirman como claros favoritos a mantener el trono doméstico.

Por esto, en Chamartín saben que no pueden permitirse ningún tropiezo más, después de solo haber ganado tres de los últimos seis partidos ligueros -también cayó en El Sadar (2-1) y ante el Getafe CF (0-1)-, y el 1-2 frente al Bayern de la ida de cuartos en Champions también dejó sensación de dudas y preocupación, ya que la temporada queda pendiente de un solo partido en Múnich a mediados del mes de abril.

Así, el encuentro en casa de la 'Jornada Retro' de LaLiga frente al Girona, que ya sumó un empate en Montilivi y no gana en el Santiago Bernabéu desde febrero de 2019, es una oportunidad para, sin fallar de nuevo en la que sería su tercera derrota seguida por primera vez en más de siete años, recuperar la confianza y el ánimo, sin sufrir un frenazo que ya sí les sentenciaría, y viajar a Múnich con energía.

Aunque la asignatura pendiente de los de Arbeloa, mermados por la baja clave de Thibaut Courtois, es la defensa y su fragilidad para encajar gol. Y es que con el salmantino en el banquillo solo han logrado tres porterías a cero -solo una en el Bernabéu- en 11 encuentros de Liga. Recuperar el tono defensivo es la intención, mirando también a Múnich, para lo que Arbeloa recupera a Éder Militao, en un equipo en el que se esperan pocas rotaciones, ya que quedarán cuatro días hasta el Allianz.

Sí volverá al once Dani Carvajal y el propio Militao, que podría compartir eje de la zaga con Dean Huijsen. Arbeloa también confirmó la titularidad de Jude Bellingham, dejando en el banquillo a Arda Güler o Thiago Pitarch, mientras un recuperado Ferland Mendy tendrá minutos. Arriba, sin sorpresas, estarán Kylian Mbappé y un Vinícius Júnior que no ha generado ningún gol en las dos últimas derrotas.

Enfrente estará un Girona que parece tener mejor salud después de sumar dos victorias -sin encajar gol- en los últimos tres partidos, aunque las dos fueron en Montilivi. La última, ante el Villarreal CF, tercer clasificado, gracias a un solitario tanto en propia puerta de Pau Navarro. Este triunfo les permitió situarse en la zona tranquila con 37 puntos, a 8 del descenso.

La única opción para los de Míchel Sánchez de mirar hacia arriba en la tabla pasa por mejorar su rendimiento a domicilio, porque no ganan lejos de su feudo desde el 16 de enero, ya que en sus últimas cinco salidas ha logrado 3 empates y 2 derrotas. Pero el último y liberador triunfo esperan en Girona que les de ese impulso y la capacidad de resiliencia necesaria para salir victorioso de un escenario como el Santiago Bernabéu.

Y el equipo de Míchel ya lo ha hecho más veces, como la victoria frente al FC Barcelona (2-1), al Athletic Club (3-0) o la Real Sociedad (1-2), todos con mejor clasificación. Aunque para la visita al recinto merengue presenta las bajas de Donny van de Beek, Cristian Portu, Marc-André ter Stegen y Vladyslav Vanat, que se perderá lo que resta de curso. Mientras que Daley Blind y Arnau Martínez son duda.

Pero esto no debería trastocar demasiado el once titular, con más dificultad de configurar una defensa de garantías, y la posibilidad de que aparezcan futbolistas como Thomas Lemar, Claudio Echeverri o Joel Roca, mientras que Abel Ruiz sustituirá a Vanat en punta.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Militao, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham; Mbappé y Vinícius.

GIRONA FC: Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau, Reis, Álex Moreno; Witsel, Beltrán, Iván Martín; Tsygankov, Abel Ruiz y Ounahi.

--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.Castellano-manchego).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/M+ LaLiga.