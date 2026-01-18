El Real Madrid noquea al Valencia Basket y el Baskonia vuelve a la Copa

Sergio Llull, Real Madrid - Valencia Basket - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Laprovittola dio la victoria al Barça en Burgos

El UCAM Murcia también estará en la Copa y solo queda un billete

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid superó (94-79) al Valencia Basket este domingo en la jornada 16 de la Liga Endesa, penúltima de la primera vuelta en la que el Kosner Baskonia y el UCAM Murcia certificaron su presencia en la Copa del Rey, mientras que el Barça mantuvo su racha con una agónica victoria en Burgos (79-80).

El conjunto de Sergio Scariolo, que el viernes venció en Euroliga al Barça, fue capaz de tumbar también al segundo clasificado en Liga, a pesar de que los 'taronja' empezaron con un prometedor 9-24 en el primer cuarto del Movistar Arena. Mario Hezonja (23 puntos y 23 de valoración), Gaby Deck (11 y 18), Sergio Llull (14 y 15) y David Kramer (14 y 14) fueron los más destacados de un Madrid que ganó el pulso entre los dos primeros.

Mientras, una canasta casi sobre la bocina de Nicolás Laprovittola sirvió la décima victoria seguida de un Barça asentado ya en el podio de la tabla. El argentino, 23 puntos, decidió para los catalanes en el Coliseum, donde el Recoletas Salud San Pablo Burgos rozó la campanada. Willy Hernangómez (14 puntos, 8 rebotes y 25 de valoración) fue también decisivo para los visitantes.

Además, el Kosner Baskonia arrolló (130-85) al BAXI Manresa en un eufórico Fernando Buesa Arena para terminar con las cuentas de su billete a la Copa del Rey del próximo mes de marzo en Valencia, después de perderse las dos últimas ediciones del torneo.

Los de Paolo Galbiati firmaron una exhibición ofensiva sin Markus Howard, con un récord de 23 triples y ocho jugadores en dobles dígitos de anotación, encabezados por Timothé Luwawu-Cabarrot (21). Igualmente, el UCAM Murcia estará en la cita de Valencia tras vencer (90-94) a un Casademont Zaragoza que asustó con un 0-13 en el tramo final.

Los murcianos, que siguen optando a ser cabeza de serie, se recuperaron de tres derrotas con su undécimo triunfo. La próxima semana, el último billete a la Copa estará entre La Laguna Tenerife y Surne Bilbao Basket, aunque los canarios tienen un triunfo más y, además, un 'basket-average' muy favorable.

Por otro lado, el Bàsquet Girona, que venía de dos derrotas, se impuso (71-74) al Joventut en su visita a Badalona, su séptima victoria de la temporada. El cuadro visitante llevó siempre la iniciativa en el derbi catalán, aunque la 'Penya' pudo forzar la prórroga con Ante Tomic y Ricky Rubio en el último intento.