El Real Madrid pagará 15 millones de euros por Mourinho si Florentino gana las elecciones

Archivo - 16 February 2026, Portugal, Seixal: Benfica Head Coach Jose Mourinho attends a press conference, ahead of Tuesday's UEFA Champions League soccer match against Real Madrid. Photo: Joao Gregorio/ZUMA Press Wire/dpa - Joao Gregorio/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El SL Benfica informó este jueves de que Florentino Pérez, si gana las elecciones a la presidencia del Real Madrid este domingo, ya manifestó al club luso su "firme intención" de contratar como técnico a José Mourinho, para lo que el club madridista deberá pagar 15 millones de euros de la cláusula de rescisión.

"El Benfica informa que la candidatura del presidente Florentino Pérez a las elecciones del Real Madrid ha manifestado la firme intención de contratar al entrenador José Mourinho si gana las elecciones a la presidencia de dicho club, previstas para el 7 de junio de 2026", expresó en un comunicado la entidad lusa.

Además, desvelaron que si Florentino Pérez es elegido presidente del Real Madrid, el técnico portugués vivirá una segunda etapa en el club madridista tras el pago de 15 millones de euros, "correspondiente a la cláusula de rescisión del contrato laboral deportivo vigente".

El Benfica es un club que cotiza en la bolsa portuguesa y está obligado a informar de todas sus operaciones, por ello envió este comunicado a la Comisión del Mercado de Valores de Portugal, (CMVM, por sus siglas en portugués).

El candidato a ser reelegido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció este miércoles por la noche la contratación del portugués José Mourinho como entrenador. "MOUcha historia por hacer. Mientras en la tele hablan, hablan y hablan...", publicó la candidatura en un vídeo en su cuenta de la red social 'X', antes de que el propio Mourinho, con una camiseta del Madrid, saliera en primer plano diciendo "sí".

Presidente entre 2000 a 2006, y desde 2009 hasta que hace unas semanas decidió adelantar los comicios, Florentino Pérez pidió el voto de los socios y anunció al portugués, quien ya se hizo cargo del club blanco entre 2010 y 2013.