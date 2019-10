El Real Madrid pelea por el liderato con un rival inesperado

Publicado 04/10/2019 17:58:29 CET

El Real Madrid defiende liderato con un rival inesperado Los de Zidane quieren olvidar el partido del Brujas e irse al parón en cabeza ante un Granada que está a un punto

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibirá este sábado en el Santiago Bernabéu (16.00 horas) al sorprendente Granada, ante el que tratará de olvidar su tropiezo ante el Brujas belga en la Liga de Campeones para afrontar el parón internacional con su condición de invicto y como líder en solitario de LaLiga Santander.

Todas las optimistas sensaciones ofrecidas por el conjunto madridista desde su revés en París se volvieron a venir abajo el pasado martes de nuevo precisamente en su considerado torneo fetiche. El Brujas aprovechó unos pésimos primeros 45 minutos de los de Zinédine Zidane para ponerse 0-2 y sólo la reacción, más de carácter que de fútbol, permitió a los merengues salvar al menos un punto.

Sigue sin ser fiable el Real Madrid en su apuesta futbolística, muy dependiente de que su defensa consiga cerrar los caminos hacia su portería para que los rivales no se termine de creer que le pueden batir. El Granada, recién ascendido y señalado como revelación hasta el momento por su segunda plaza, aspira a generar esta inquietud y hacer que la tarde sea incómoda para una afición que ansía por ver una buena versión de los suyos.

La hinchada mostró su crítica el pasado martes tras la errática actuación, sobre todo atrás, de los primeros 45 minutos ante un oponente al que le bastó cierto orden defensivo y mucha velocidad arriba para estar cerca de dar un susto mayúsculo que habría abierto la 'herida' generada en la desastrosa noche del Parque de los Príncipes.

Tras ese tropiezo, el Real Madrid se rehizo con los triunfos en el Sánchez-Pizjuán y ante Osasuna en el Bernabéu, y sacó un punto el derbi del Wanda Metropolitano. Sin embargo, su fútbol fue lejos de ser brillante y únicamente fue compensado por su capacidad para neutralizar a sus rivales y así sacar provecho a su capacidad ofensiva, todavía lejos de los niveles de antaño y que hacen que la sombra de Cristiano Ronaldo siga planeando.

El equipo de Zidane sabe que debe volver a la senda de la victoria sin esperas y el Granada, goleado sin remisión en sus últimas visitas al coliseo madrileño, se presentaría como una buena opción, pero los de Diego Martínez no se han asustado en su retorno a la élite y se presentarán confiados en sacar algo positivo. Para ello, tener opciones el máximo de minutos posibles será clave.

Zidane tendrá que retocar su once respecto al martes, empezando por la portería donde el discutido Thibaut Courtois no podrá estar por la gastroenteritis aguda que le impidió salir tras el descanso ante el Brujas. Areola, que ya fue titular ante Osasuna, querrá aprovechar su oportunidad para ganarse a la grada y avivar el debate en la portería.

ZIDANE, SIN LATERALES ZURDOS, MARTÍNEZ CON LA DUDA EN LA PORTERÍA

No será el único problema atrás para 'Zizou', que está sin laterales izquierdos tras las nuevas lesiones de Nacho y Marcelo, que se unen a la de Mendy. Reconvertir a uno de sus dos laterales diestros (Carvajal y Odriozola) o a un central como Militao, que ejerció en el lado derecho en el Oporto, son sus opciones.

En el centro del campo no se esperan cambios, aunque la recuperación ya de James Rodríguez e Isco pueden dar aire a Kroos, mientras que Valverde puede ser una alternativa a Casemiro, mientras que arriba, junto a Benzema, al que no se le da mal el Granada (10 goles), se espera a Hazard, aún irregular, y a Bale, que no jugó ante el Brujas.

Por su parte, el conjunto nazarí llega sin excesivas urgencias a la hasta ahora su salida más complicada de la temporada. Los de Diego Martínez han empezado bien este tramo y suman 14 de los 21 puntos posibles, con sólo una derrota, en casa, ante el Sevilla, y victoria de mérito ante el Barça en el Nuevo Los Cármenes.

Sin esta presión, el Granada intentará aprovechar la actual falta de fiabilidad madridista en su estadio para arañar algo positivo o aspirar a acabar con el único equipo invicto que queda en el campeonato y así dormir con un revitalizante liderato.

El portero Rui Silva es la principal duda del conjunto visitante donde parece que sí estará el exmadridista Roberto Soldado como punta de lanza del ordenado conjunto andaluz que en sus últimas visitas ante de descender fue goleado en el Bernabéu, con especial mención al 9-1 de la 2014-15.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Areola; Carvajal, Ramos, Varane, Militao; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Benzema y Hazard.

GRANADA: Rui Silva o Escandell; Víctor Díaz, Duarte, Germán, Neva; Herreram Montero, Azeez, Puertas, Machís y Soldado.

--ÁRBITRO: Jaime Latre (C.Aragonés).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 16.00/Movistar LaLiga.