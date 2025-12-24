El Real Madrid pide acceder a información económica y la investigación interna del Barça en el 'caso Negreira'

Archivo - Florentino Perez, President of Real Madrid, Joan Laporta, President of FC Barcelona, and Isabel Diaz Ayuso, President of the Community of Madrid during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid C.F. and FC B - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha solicitado al juez que investiga el 'caso Negreira' tener acceso a una multitud y variada información de datos económicos del FC Barcelona, según reveló este miércoles el excolegiado español Xavier Estrada Fernández, personado como acusación popular en este juicio.

El exárbitro catalán detalló en su perfil oficial de 'X' que el conjunto madridista pide al juez "ver todas las auditorías e informes, acceder a los más de 600 documentos aportados por el Barça, conocer la investigación interna del club y comprobar si los pagos de millones estaban justificados". "En conclusión, enseñar todos los papeles y aclarar qué se pagó y por qué", subrayó.

Estrada Fernández aporta también en este post imágenes de la solicitud oficial del pasado 22 de diciembre al juez por parte de la entidad que preside Florentino Pérez que requiere a 'KPMG', 'PWC', 'Deloitte' y 'Kroll' que aporten "los informes de 'due diligence' y auditorías de 'forensic' realizados sobre la gestión económica del FC Barcelona que entre los años 2010 a 2021 les fueron encargados por la Junta Directiva de dicha entidad o por alguno de sus directivos".

También solicita que se "digitalice, para su posterior puesta a disposición de las partes", la documentación aportada por el club catalán el pasado 13 de julio de 2023, y que, en un plazo de diez días, el club que preside Joan Laporta "aporte el expediente de investigación interna íntegro seguido por el despacho externo contratado sobre los hechos objeto del presente procedimiento, proporcionando sus informes de conclusiones (provisionales y definitivo) y adjuntando la documentación que acredite las actuaciones de investigación llevadas a cabo (entrevistas efectuadas, documentación analizada, comprobaciones realizadas, etcétera) y su resultado".

Igualmente, requiere al FC Barcelona, en el mismo plazo, "los presupuestos elaborados entre los años 2010 y 2018" donde se pueden contemplar los pagos a las entidades 'Dasnil 95, S.L', 'Nilsad, S.C.P', 'Soccercam, S.L',' Best Norton, S.L', 'Tresep 2014, S.L' y 'Radamanto, S.L', todas ellas a las que el conjunto blaugrana habría realizado pagos a Enríquez Negreira y su hijo Javier.

También demanda las auditorías internas realizadas en el FC. Barcelona entre los años 2010 y 2018 "en las que figuren identificados, analizados y validados los pagos realizados" a estas mencionadas empresas, "las cuentas anuales y los correspondientes informes externos de auditoría independiente referidos a las mismas que fueran formuladas y aprobadas por el FC Barcelona" entre esos años, y "las actas" de las reuniones del Comité de Tax Governance del club "en las que figuren haberse analizado desde una óptica fiscal" dichos pagos.

Finalmente, el Real Madrid requiere a 'Camps Legal Advisors, S.L.P' que aporte, "para su incorporación al procedimiento", todas aquellas comunicaciones y reclamaciones extrajudiciales o judiciales que en nombre de 'Dasnil 95, S.L' y/o de José María Enríquez Negreira dirigió al FC Barcelona y a la Real Federación Española de Fútbol, aportándose cualquier otra documentación que le hubiese sido facilitada por 'Dasnil 95, S.L. y/o José María Enríquez Negreira en relación a las reclamaciones cursadas", y también pide que declare de nuevo Carlos Naval, delegado del primer equipo.