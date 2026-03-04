El Real Madrid pierde su fe de las remontadas

Vinicius Junior of Real Madrid CF protests with the supporters during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Getafe CF at Bernabeu stadium on March 02, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid sumó el pasado lunes una dura derrota en el Estadio Santiago Bernabéu a manos del Getafe CF, vencedor por 0-1 y después de un pobre partido del conjunto madridista, con muchas dificultades este año para levantar resultados adversos y de ir por detrás en el marcador, entre ellos en sus tres últimos encuentros.

La épica y el carácter siempre ha estado ligado a la historia del 15 veces campeón de Europa, autor de recordadas remontadas internacionales y nacionales, pero esas condiciones, en una temporada un tanto convulsa y ya con cambio de entrenador incluido, no logran aparecer en los partidos.

De hecho, ante el conjunto 'azulón', pese a jugar en el Bernabéu, apenas metió miedo a su rival, que sobrevivió con bastante entereza y sin ser realmente asediado para llevarse tres puntos y descolgar a los de Álvaro Arbeloa de la pelea por LaLiga EA Sports, ahora a cuatro puntos del FC Barcelona.

En esta campaña, el Real Madrid ha empezado perdiendo un total de 13 encuentros y únicamente ha salido ganador en cuatro de ellos, tres con Xabi Alonso en el banquillo, y tan sólo uno con su sucesor al frente. El tolosarra fue en nueve de sus 28 choques perdiendo de inicio y el salmantino, en cuatro de sus 12, entre ellos los tres últimos que ha disputado.

Alonso tuvo un buen comienzo de temporada en su andadura en el equipo merengue, que había iniciado un poco antes en el Mundial de Clubes donde le llevó hasta las semifinales donde fue goleado 4-0 por el Paris Saint-Germain francés de Luis Enrique Martínez, en el único encuentro del torneo donde fue por detrás en el marcador.

Sin embargo, el Real Madrid empezó con fuerza y mientras asimilaba los planes de su exjugador, ganó sus primeros siete encuentros, seis de LaLiga EA Sports y uno de la Champions. En dos de ellos, ante el RCD Mallorca y ante el Olympique de Marsella comenzó perdiendo 0-1 en el Bernabéu, pero sacó ambos adelante por 2-1.

La buena racha terminó en el derbi del Riyadh Air Metropolitano ante el Atlético de Madrid, que se adelantó pronto en el partido. Los goles de Kylian Mbappé y Arda Güler remontaron, pero los locales se llevaron el triunfo de forma clara con una gran goleada por 5-2. El Real Madrid se rehizo con otro buen momento de seis triunfos seguidos, entre ellos el Clásico ante el FC Barcelona del Santiago Bernabéu (1-0), antes de entrar en su primera gran crisis.

Esta se inició en Anfield, en un mal partido donde el Real Madrid cayó por 1-0 y continuó con los empates ante el Rayo Vallecano, 0-0, y el Elche CF, 2-2, después de ir dos veces por detrás en el marcador y salvando Jude Bellingham un punto en el minuto 87. Hubo una tregua con el póquer de Mbappé ante el Olympiacos griego en la Champions, en un partido que también comenzaron perdieron los merengues, de nuevo incapaces días después de remontar el gol inicial del Girona FC en Montilivi y conformarse con un nuevo empate (1-1).

Las dudas en las filas del equipo madridista se agravarían con la primera derrota en casa de la temporada, por 0-2 ante el RC Celta, frente al que tampoco pudieron levantar el 0-1 inicial, y después de otra tregua con aliviante final de 2025 y pase ante el Atlético a la final de la Supercopa de España para iniciar 2026, perdió el primer título de la campaña al caer 3-2 ante el FC Barcelona, en un partido donde igualó las dos primeras ventajas de su rival.

Esa derrota fue el último partido de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa, que comenzó mal, con la eliminación en la Copa del Rey Mapfre ante el Albacete Balompié tras caer 3-2 en el Carlos Belmonte, de nuevo con 1-0 inicial y sin ir nunca por delante en la eliminatoria.

El técnico salmantino, pese a tropiezos sonoros como el 4-2 en Da Luz ante el SL Benfica portugués que condenó a los suyos al 'playoff' de la Champions, logró alargar la herencia de Alonso en el torneo doméstico y llevó al 15 veces campeón de Europa a encadenar ocho victorias seguidas en LaLiga EA Sports y recibió la buena noticia de recuperar el liderato tras un pequeño bache del Barça.

Pero no le duró demasiado porque la buena racha y la cabeza liguera se vieron abruptamente cortadas con las derrotas ante el CA Osasuna (2-1) en El Sadar y la del pasado lunes (0-1) ante el Getafe CF. Entre medias, victoria ante el Benfica en la vuelta de la eliminatoria al imponerse por 2-1 y también, como en Pamplona y ante los de José Bordalás, empezando 0-1 abajo.