El Real Madrid pierde la final de la Euroliga ante el Olympiacos

Mario Hezonja, Facundo Campazzo and Sergio Llull of Real Madrid gesture during the Turkish Airlines EuroLeague match between Real Madrid and Valencia Basket at Movistar Arena on March 12, 2026 in Madrid, Spain.
MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -
El Real Madrid no ha podido conquistar este domingo el título de la Euroliga 2025-2026 después de caer en la final disputada en el OAKA de Atenas ante el Olympiacos griego por un ajustado 92-85, tras un choque que se ha decidido a favor de su rival en los compases finales.
El conjunto que entrena Sergio Scariolo, pese a estar en inferioridad por sus bajas, ha sabido resistir con carácter al equipo heleno y ha tenido opciones hasta el final para intentar levantar su duodécima Copa de Europa, pero le ha faltado acierto en los momentos decisivos del encuentro.