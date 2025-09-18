El Real Madrid pierde a Maledon por lesión

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El base francés del Real Madrid, Théo Maledon, sufre una lesión en el músculo aductor corto del muslo izquierdo por lo que es baja para lo que queda de pretemporada y, probablemente, también para la disputa de la Supercopa Endesa en Málaga los días 27 y 28 de septiembre.

El jugador, fichado este verano procedente de Asvel Villeurbanne, debutó a las órdenes de Sergio Scariolo el pasado sábado en Segovia, en trofeo Segovia Ciudad Europea del Deporte, contra el Casademont Zaragoza, en el que firmó 11 puntos, 6 asistencias y 15 créditos de valoración en 17 minutos.

El Real Madrid informó que el francés queda "pendiente de evolución", sin especificar tiempo de baja. De esta manera, se une a las ausencias de Alberto Abalde, con una rotura miofascial en el aductor corto de la pierna izquierda, y Mario Hezonja, que sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho, ambos con sus respectivas selecciones. Además, el argentino Gabriel Deck sigue ausente, tras operarse de la cadera izquierda en junio.