El Real Madrid presenta el Corazón Classic Match ante el Inter "para mejorar la vida de las personas más vulnerables"

Archivo - Florentino Perez Rodriguez, President of Real Madrid, reacts during the presentation of Kendrick Felipe as new player of Real Madrid at Santiago Bernabeu stadium on July 27, 2024 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Real Madrid presentó este viernes en el palco de honor del Santiago Bernabéu la XIII edición del Corazón Classic Match, 'Un partido con alma de infancia', que jugarán el Real Madrid Leyendas y el Inter Legends el sábado 13 de junio, a las 12.00 horas, y cuyos beneficios serán destinados a los proyectos sociodeportivos de la Fundación del club blanco para "mejorar la vida de las personas más vulnerables".

Según un comunicado publicado por el Real Madrid en su página web, al acto de presentación asistieron el presidente del club merengue, Florentino Pérez; el presidente de honor de la entidad madridista, José Martínez Pirri; el presidente y CEO del Inter de Milán, Giuseppe Marotta; y leyendas de ambos clubes como Emilio Butragueño, Roberto Carlos, Santillana, Santiago Solari, Marcelo Vieira, Gallego, Javier Zanetti, Francesco Toldo, Esteban Cambiasso, Paco Pavón, Fernando Sanz, Paco Buyo y Alfonso Pérez.

Tras la proyección de un vídeo con imágenes históricas de los dos equipos, Florentino Pérez agradeció al Inter de Milán que aceptara la invitación para disputar este partido de leyendas el próximo 13 de junio, a las 12.00. "Para el Real Madrid es un gran honor que un club de la grandeza y el prestigio del Inter comparta con nosotros este encuentro solidario que simboliza los valores que unen al fútbol y al deporte", destacó sobre un duelo que ya se vivió en junio de 2014.

"Nos reencontramos en un Bernabéu que vive una de sus más grandes transformaciones. El mismo escenario en el que vivisteis una de las noches que no olvidaréis nunca. Aquí lograsteis vuestra tercera Copa de Europa en 2010, sabemos bien lo que este estadio representa en vuestra historia. Por todo ello, nos sentimos orgullosos de contar con vosotros en esta edición del Corazón Classic Match, que se ha convertido ya en una de las grandes citas solidarias del fútbol europeo", resaltó.

Florentino Pérez apuntó que el Corazón Classic Match 2026 entre las leyendas del Inter y del Real Madrid es "rememorar uno de los grandes clásicos del fútbol europeo", ya que ambos clubes, desde los años 60, han protagonizado 19 enfrentamientos en competiciones continentales. "Y muchas de nuestras leyendas han tenido el honor de defender la camiseta de nuestras dos instituciones", agregó.

"Y será, sin duda, uno de sus partidos más importantes. Porque es un partido para intentar mejorar la vida de las personas más vulnerables, especialmente para ayudar a los niños y niñas que viven en riesgo de exclusión social. Este encuentro será para ellos. Un partido que irá dedicado a los proyectos de la Fundación Real Madrid. Tenemos un compromiso firme por estar presente allí donde más nos necesitan", defendió Pérez.

En su comunicado, el Real Madrid recordó que su Fundación atiende a 400.000 personas en más de 100 países a través de 1.400 proyectos socioeducativos repartidos por todos los continentes. "Tenemos la responsabilidad de compartir los valores que nos unen y de llegar al corazón de aquellos que más nos necesitan", zanjó el presidente del club madridista.

Por su parte, Marotta arrancó sus palabras recordando a José Emilio Santamaría, que falleció esta semana y "uno de los mejores defensores en su generación y un campeón extraordinario que ha entrado con un gran merecimiento en la historia del Real Madrid".

"Es un orgullo recibir la invitación a la 13ª edición del Corazón Classic Match. Será un partido emocionante por todo lo que representa. Este partido sella la relación de estima y respeto que nos une como Inter y el Real Madrid, dos clubes que comparten no solo momentos de fútbol mundial, sino también valores importantes que vamos a llevar juntos al césped del Bernabéu. Es nuestra responsabilidad social entrar al campo llevando los valores del respeto, la lealtad y el trabajo de equipo", concluyó.