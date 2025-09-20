El Real Madrid prolonga el pleno con solvencia

Los de Xabi Alonso siguen líderes tras imponerse 2-0 a un valiente Espanyol que sufre su primera derrota con los goles de Militao y Mbappé

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció por 2-0 este sábado al RCD Espanyol en la quinta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, en un duelo tranquilo para el conjunto merengue, que no sufrió demasiado ante un equipo 'perico' que fue valiente, pero que no pudo evitar los tantos de Éder Militao, con un derechazo lejano, y de un Kylian Mbappé 'adicto' al gol.

Los pupilos de Xabi Alonso continúan contando sus partidos por triunfos gracias a la quinta victoria consecutiva en Liga -la sexta de la temporada- y la primera portería a cero desde su visita al Carlos Tartiere hace casi un mes. 15 de 15 puntos posibles para seguir en lo más alto de la clasificación en solitario, gracias a otra demostración de solvencia.

Primero Militao con un potente y colocado disparo a la escuadra y después Mbappé, que sigue como pichichi con 5 goles en 5 encuentros, con otro desde la frontal, pudieron con un Espanyol muy compacto y ordenado, y al que le faltó colmillo arriba. Es el primer frenazo 'perico', que siguen en puestos europeos con 10 puntos. En el Real Madrid, se volvió a ver compromiso colectivo y trabajo en la presión tras pérdida, aunque la máquina del técnico tolosarra parece que sigue engrasándose.

Como estaba escrito en el guion previsto, el Espanyol le cedió el balón al Real Madrid desde el primer minuto, sabedor que sus opciones pasaban por lanzar a sus hombres de ataque, alguna recuperación en zonas provechosas o algún error en la salida blanca. Con esos ingredientes, fueron los primeros en intimidar a Thibaut Courtois, siempre atento, por medio de Edu Expósito y Roberto Fernández, mientras el equipo merengue disfrutaba de posesiones estériles.

El cerrojo 'perico' complicó a un ataque madridista que contó de inicio con hasta cuatro hombres -'Vini', Mbappé, Gonzalo García y Franco Mastantuono-, aunque el francés hizo de enganche. Y tras chocar contra el muro defensivo en varias ocasiones, el Real Madrid lo perforó con un sorpresivo disparo lejano de Militao desde unos 20 metros directo a la escuadra. Los blancos daban el primer paso con el 1-0 poco después del minuto 20.

Con el tanto inicial, el partido se abrió algo más para el conjunto madridista, que tuvo alguna llegada más con sus laterales hasta línea de fondo, aunque Marko Dmitrovic no tuvo que trabajar. Además, el equipo catalán logró también enlazar alguna buena combinación y generar peligro, como un balón que se paseó paralelo a la línea de gol tras una falta lateral.

MBAPPÉ SENTENCIA EN LA SEGUNDA PARTE

Pero la más clara antes del descanso fue para el Real Madrid, corriendo al contragolpe gracias a un autopase de Vinícius, que asistió después a Mbappé, pero su remate sin oposición se fue algo desviado. Pero el francés no falló tras el paso por vestuarios, y en el primer ataque con sentido, asistido por el brasileño, el '10' mandó su disparo desde la frontal al fondo de la red para poner el 2-0 y encarrilar la victoria.

Ese colchón mejoró al Real Madrid, que empezó a funcionar al ritmo que marcaba Mastantuono, tan talentoso como trabajador y sin escatimar en esfuerzos defensivos. El '30' tuvo mucha facilidad para combinar con Dani Carvajal, Fede Valverde y Mbappé, al que casi brinda el tercero con una asistencia de cuchara.

Ya con Arda Güler en el campo, el Real Madrid siguió siendo muy superior y Mbappé continuó representando el mayor peligro, ahora con un mano a mano que paró Dmitrovic, cuyo rechace 'Vini' lo mandó al palo. El Espanyol respondió en la siguiente jugada, pero el complicado remate de cabeza de Roberto Fernández lamió el poste.

El partido se rompió algo más, Vinícius hizo estirarse al guardameta serbio y poco después Xabi Alonso lo volvió a sustituir, ya como tónica habitual, aunque este sábado con una asistencia, dos pases claves, pero solo 3/9 en regates. Además, el duelo significó los regresos de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga tras sus largos periodos de recuperación, disputando los minutos finales.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 2 - RCD Espanyol, 0 (1-0 al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Asencio, Militao, Carreras; Tchouaméni (Camavinga, min.89), Valverde, Mastantuono (Brahim Díaz, min.77); Mbappé (Bellingham, min.89), Gonzalo (Güler, min.61) y Vinícius (Rodrygo Goes, min.77).

RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Urko, Edu Expósito (Koleosho, min.63), Lozano (Jofre Carreras, min.63); Dolan (Pickel, mimn.64), Roberto Fernández (Antoniu Roca, min.84) y Puado (Kike García, min.77).

--GOLES:

1-0, min.22: Éder Militao.

2-0, min.47: Kylian Mbappé.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera C. Valenciano). Amonestó con tarjeta amarilla a Tchouaméni (min.27) y a Mastantuono (min.75) en el Real Madrid.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.