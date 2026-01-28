28 January 2026, Portugal, Lisbon: Benfica's Vangelis Pavlidis (L) and Real Madrid's Federico Valverde battle for the ball during the UEFA Champions League soccer match between SL Benfica and Real Madrid CF at Estadio do Sport Lisboa e Benfica. Photo: Mig - Miguel Lemos/ZUMA Press Wire/dpa

El Real Madrid se queda sin 'Top 8' en la tormenta de Lisboa

Los blancos pierden (4-2) en Da Luz ante un Benfica más agresivo e intenso y deberán pasar por la penitencia de los 'playoffs' en Champions

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid perdió por 4-2 este miércoles ante el SL Benfica en la última jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26, quedándose fuera del 'Top 8', después de un mal partido de los blancos en Da Luz, solo con opciones gracias a un doblete de Kylian Mbappé y a las paradas de Thibaut Courtois, superados por la agresividad y la intensidad que propuso el conjunto luso.

El 15 veces campeón de Europa jugó con fuego en Lisboa y se quemó. En su reencuentro con José Mourinho y Da Luz, escenario de la 'Décima', los blancos no dieron la talla pese a adelantarse con la pegada habitual en su primer disparo a puerta del partido, obra de Mbappé. Pero la lógica se impuso y Benfica, que acabó con más de 20 remates, se puso por delante antes del descanso con goles de Schjelderup y Pavlidis.

La banda defendida por Álvaro Carreras fue una autopista en una zaga madridista blanda y por ahí encontraron los portugueses sus oportunidades. Schjelderup volvió a golpear y Mbappé acercó al Real Madrid de nuevo, pero un gol del Sporting CP en Bilbao y un testarazo de Trubin en el descuento obliga a los blancos a pasar por la penitencia de los 'playoffs' de nuevo, como el Benfica, gracias a ese gol postrero de su portero.

Bajo un considerable aguacero en Lisboa, el partido arrancó muy igualado, con los futbolistas intentando dominar el balón en esa condiciones. Los pupilos de Arbeloa se esmeraron en la presión desde el principio, y la primera ocasión cayó del lado local, que metió el miedo en el cuerpo al conjunto madridista en un córner que acabó en nada.

Los centrales Tomás Araujo y Nicolás Otamendi arriesgaban mucho en la salida de balón de los lisboetas, pero volvieron a acercarse a la portería defendida por Thibaut Courtois. Esta vez, fue Vangelis Pavlidis, quien recibió un gran envío de Heorhiy Sudakov, pero el griego falló en el control. En otra clara, el meta belga mantuvo el 0-0 con una estirada prodigiosa a disparo de Prestianni que provocó la sonrisa irónica de José Mourinho.

Esta jugada provocó la locura en el encuentro. El Benfica y su afición reclamó un penalti de Arda Güler a Gianluca Prestianni, pero Davide Massa no vio falta. Minutos después, otra vez con el argentino como protagonista, el colegiado señaló pena máxima de Jude Bellingham, pero el inglés había tocado el balón y, VAR mediante, corrigió su decisión.

El Real Madrid se descontracturó en el minuto 25 con un disparo lejano de Güler que se fue fuera, pero los blancos seguían muy lejos de la intensidad y el ritmo que sí imprimieron los del técnico portugués. Los locales perdonaron y mucho en la primera media hora, y lo pagaron en la primera ocasión clara para los blancos. Raúl Asencio sirvió un centro desde la derecha preciso e imposible para la zaga, que vio como Mbappé martilleó el balón con la cabeza para adelantar a los suyos antes del descanso.

Con el gol, el conjunto merengue pareció más cómodo, incluso pudo poner el 0-2 con un remate de Asencio a la salida de un córner que desbarató bien abajo Anatoli Trubin. Pero el central cometió un error grave yendo rápido al suelo en un contragolpe y el Benfica encontró su recompensa. Pavlidis le puso un caramelo a Andreas Schjelderup, quien de cabeza batió a Courtois y puso el 1-1.

Los locales recuperaron la energía y estuvieron cerca de ponerse por delante en dos ocasiones, pero Fede Valverde bajo palos y luego un remate desviado de Barreiro dentro del área pequeña lo impidieron. Mientras Mbappé se dolió ostensiblemente de un golpe en el tobillo que acabó en nada, los blancos no entendieron el guion de un partido físico. Así se toparon de golpe con un penalti por agarrón de Aurélien Tchouaméni sobre Otamendi; y Pavlidis no falló desde los 11 metros para remontar el encuentro rozando el descanso.

TODO SIGUIÓ IGUAL EN LA SEGUNDA PARTE

La segunda parte arrancó de nuevo con el Benfica muy replegado y los blancos dominando el balón. Vinícius Júnior, desaparecido en la primera mitad, remató arriba un buen centro de Mbappé desde la derecha, ante una zaga bien ordenada. Y en otro contragolpe en el que conectaron muy fácil los hombres de ataque, Schjelderup se sacó un latigazo al palo corto entre las piernas de Asencio que Courtois no pudo parar.

Solo Mbappé parecía conectado en el Real Madrid y metió a su equipo en un partido del que estaba muy fuera. El francés definió de lujo un pase atrás fuerte de Güler con un primer toque sensacional para colocar el 3-2 en el marcador. El partido se rompió con este quinto gol, con ambos equipos corriendo al espacio, y Bellingham primero y Sudakov después pudieron hacer gol.

Los blancos, con mucho cansancio, empezó a embotellar al equipo portugués con el paso de los minutos, pero no llegaban con claridad a la portería de Trubin. Mientras, los portugueses seguían disfrutando de ocasiones claras con el conjunto merengue muy partido. Con más épica que fútbol, el Real Madrid se ahogó en Lisboa y con Asencio expulsado en el descuento, en el que Trubin metió a los suyos en la última jugada.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SL BENFICA, 4 - REAL MADRID, 2. (2-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

SL BENFICA: Trubin; Dedic, Otamendi, Araújo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni (Rego, min.87), Schjelderup (Silva, min.90+3), Sudakov (Barrenechea, min.83); y Pavlidis (Ivanovic, min.90+3).

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen (Alaba, min.79), Carreras (Brahim, min.79); Tchouaméni (Camavinga, min.55), Güler (Cestero, min.79), Bellingham; Mastantuono (Rodrygo, min.55), Mbappé y Vinícius.

--GOLES:

0-1, min.30: Kylian Mbappé.

1-1, min.36: Andreas Schjelderup.

2-1, min.45+5: Vangelis Pavlidis, de penalti.

3-1, min.54: Andreas Schjelderup.

3-2, min.58: Kylian Mbappé.

4-2, min.90+8: Trubin.

--ÁRBITRO: Davide Massa (ITA). Amonestó a Barreiro (min.11) y Dahl (min.85) por parte del SL Benfica. Y a Tchouaméni (min.3), Asencio (min.45+4), Huijsen (min.62) y Carreras (min.66) en el Real Madrid. Expulsó a Asencio (min.90+2) por segunda amarilla y a Rodrygo (min.90+7) por tarjeta roja.

--ESTADIO: Da Luz.