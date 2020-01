Publicado 17/01/2020 18:00:19 CET

El Real Madrid quiere atajar cualquier revancha de Lopetegui Los de Zidane miden las opciones de un Sevilla negado en el Bernabéu para la pelea liguera en busca del liderato provisional

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibirá este sábado en el Santiago Bernabéu (16.00 horas/Movistar LaLiga) al Sevilla en el duelo más atractivo de la vigésima jornada de LaLiga Santander, la primera de la segunda vuelta del campeonato, y marcado principalmente por la vuelta de Julen Lopetegui al feudo merengue.

El de Asteasu vuelve al feudo madridista, en cuyo banquillo se sentó por última vez el 23 de octubre de 2018 con una discreta victoria en Champions ante el Viktoria checo (2-1). Días después, la 'manita' del Clásico del Camp Nou acabó con su etapa al frente de un equipo y una crítica del club en su comunicado de destitución al asegurar que existía "una gran desproporción entre la calidad de la plantilla y los resultados obtenidos hasta la fecha".

Pese a estas duras palabras hacia su trabajo, el exportero nunca ha tenido malas palabras y ha aparcado de su vocabulario cualquier ánimo de revancha cuando ha sido preguntado por el asunto, pero su retorno para medirse a su exequipo ante su antigua afición aumenta la atención sobre un partido que se presenta diferente al de la primera vuelta en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Entonces, el conjunto de Zinédine Zidane no terminaba de arrancar, pero se impuso con oficio por 0-1, con gol de Benzema, y apagó en parte las buenas sensaciones que estaba ofreciendo el conjunto sevillista. Casi cuatro meses después, el Real Madrid es un equipo más asentado y fiable, y viene reforzado por la conquista de la Supercopa de España, por lo que será un duro examen para comprobar las opciones visitantes de ser considerado candidato a pelear por el título.

El conjunto andaluz marcha cuarto clasificado con 35 puntos, sólo a cinco de los locales que, por el contrario, saben que una nueva victoria les situaría líderes provisionales y un factor de 'presión' para el estreno de Quique Setién el domingo ante el Granada. Bajo el mando de Lopetegui, el Sevilla espera romper su mala racha en el Bernabéu, donde no ha sumado nada desde que ganase 3-4 el 7 de diciembre de 2008 para también afianzarse como serio candidato a la Champions.

En lo deportivo, el choque supondrá un nuevo examen para el ataque madridista, que se medirá a un rival que es muy ordenado en lo defensivo y que en su último partido en el Bernabéu no fue capaz de hacerle gol al Athletic.

Zidane tiene buenas noticias en este sentido ya que su mejor goleador, Benzema, entrenó con el grupo tras perderse la Supercopa por lesión y parece que volverá al once, sobre todo por la inesperada ausencia de Bale, también fuera del torneo de Arabia Saudí por una infección respiratoria, pero que había entrenado toda la semana.

Con la baja por sanción de Fede Valverde, es más que probable que el técnico francés abandone el esquema de cinco centrocampistas de la Supercopa, aunque está por ver si mantendrá a cuatro (Modric, Kroos, Casemiro e Isco) con Rodrygo y Jovic como posibles acompañantes del 'pichichi' o recuperará el 4-3-3 con Vinicius junto a su compatriota en los flancos.

Sergio Ramos también es finalmente baja, por lo que Militao debería entrar como compañero de Varane, mientras que Marcelo podría volver a la titularidad en lugar de Mendy para conformar una defensa junto a un Courtois que está viviendo su mejor momento como madridista.

EL SEVILLA SIN OCAMPOS NI JORDÁN

El Sevilla, que encadena entre Liga y Copa doce visitas al Bernabéu sin sacar un resultado positivo, intentará ofrecer su peligrosidad lejos del Sánchez-Pizjuán. El conjunto hispalense ha sacado 24 de las 30 puntos que ha jugado como visitante, perdiendo únicamente en el Camp Nou (4-0) y en Ipurua (3-2), partidos donde echó de menos su mejor nivel defensivo.

Este será necesario en un escenario como el estadio madridista donde también necesitará mejorar a nivel ofensivo, uno de sus talones de Aquiles en esta campaña y con sólo 24 goles anotados, poco más de uno por partido. Para ello, el club se ha reforzado con el marroquí En-Nesyri, que parece poco probable que sea titular ya que apenas ha hecho un entrenamiento con sus nuevos compañeros.

Además, Lopetegui no podrá contar con uno de sus jugadores de más desborde como el argentino Lucas Ocampos, sancionado, y tampoco tendrá listo al centrocampista Joan Jordán. El 'Mudo' Vázquez y Óliver Torres se perfilan como sus respectivos sustitutos en un once donde también debería estar un Reguilón que tendrá ganas de mostrar sus virtudes después de que Zidane no contase demasiado con él cuando sustituyó a su valedor, Santiago Solari.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Isco; Rodrygo y Benzema.

SEVILLA: Vaclik; Navas, Carriço, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, O.Torres; Vázquez, De Jong y Munir.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 16.00/Movistar LaLiga.