Archivo - Vinicius Junior of Real Madrid CF in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Elche CF and Real Madrid C.F. at Manuel Martinez Valero Stadium on November 23, 2025 in Elche, Spain. - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid quiere calma antes de la tormenta en Mánchester

Los blancos reciben al Elche, que busca su primer triunfo del año, sin margen en su pelea por el liderato y tres días antes de afrontar al City

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este sábado (21.00 horas) al Elche CF en la jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-26 con la confianza por las nubes tras la goleada en Champions al Manchester City, una renta que defenderán el próximo martes en el Etihad, aunque con el propósito de no perder ritmo en su lucha con el FC Barcelona por el liderato, contra un equipo ilicitano que busca su primer triunfo del año amenazado seriamente por el descenso.

Los pupilos de Álvaro Arbeloa crearon ante el City, en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, su mejor obra hasta el momento. El equipo merengue sacó a relucir su versión más solidaria y más preocupada por el colectivo que por las individualidades. Los blancos corrieron, no escatimaron en esfuerzos y crecieron, futbolística y emocionalmente, a partir del primer gol del triplete personal de Fede Valverde.

Los blancos vencieron 3-0 al City de Pep Guardiola, que siempre tuvo un papel secundario ante un Real Madrid que realizó una primera parte, principalmente, de muy alto nivel. Y ahora, de nuevo el Bernabéu, mide la euforia merengue ante un Elche con necesidad de puntuar, mientras los blancos quieren meter presión al Barça.

El Real Madrid, con 63 puntos, está a 4 del conjunto azulgrana, por lo que podrían colocarse a solo uno si vencen al equipo ilicitano, olvidando así la derrota por 0-1 ante el Getafe CF --la primera en el Bernabéu desde el 7 de diciembre-- en el último compromiso de los blancos como locales en Liga. Y es que no ganar significaría dejarse puntos en dos partidos de manera consecutiva en su feudo por primera vez desde octubre de 2021.

Además, la saturada enfermería merengue hace que el margen de Arbeloa para rotaciones sea bajo, sin Kylian Mbappé, que sí podría estar en Mánchester el martes, ni Jude Bellingham, ni Éder Militao, ni Dani Ceballos, ni Álvaro Carreras, ni Ferland Mendy, ni David Alaba ni Rodrygo Goes, lesionados, además de un Franco Mastantuono que cumple su segundo encuentro sancionado.

Así, Dani Carvajal, Raúl Asencio, Fran García, Eduardo Camavinga y Gonzalo García apuntan a la titularidad, para dar descanso a otros como Fede Valverde --titular siempre con Arbeloa-- o Aurélien Tchouaméni, que terminó con molestias el miércoles. Será el momento para canteranos como Manuel Ángel Morán o un Thiago Pitarch que ya acumula tres titularidades y parece totalmente consolidado como seria opción al once.

EL ELCHE QUIERE DETENER SU CAÍDA LIBRE

Enfrente estará un Elche en caída libre desde que arrancó el 2026: sólo ha sumado 4 puntos con 4 empates en 10 partidos disputados (6 derrotas), una dinámica que le convierte en el peor equipo de la Liga este año, igualado con el RCD Espanyol. Perdió (2-1) en la última jornada ante el Villarreal CF, en un partido en el que solo creyó en la recta final por el tanto de André da Silva, aunque ya fue tarde.

Esta derrota, la cuarta seguida a domicilio en Liga --es uno de los tres equipos de las cinco grandes ligas que todavía no ha ganado como visitante este curso--, dejó al conjunto ilicitano con 25 unidades, solo un punto por encima de los puestos de descenso.

El conjunto de Éder Sarabia, que ya ve muy lejano su inicio notable de temporada --llegó a ir cuarto en la jornada 7--, parece tener todo en contra para una de las salidas más exigentes de la temporada. Y es que nunca han ganado en 26 visitas al feudo madridista (21 derrotas y 5 empates).

Pero el Elche se agarra a su fiabilidad goleadora, ya que solo se ha quedado sin marcar en 2 de sus 13 salidas en Liga --la última a finales de noviembre-- y es el octavo equipo de LaLiga EA Sports que más tantos marca (35), y en 2022 estuvo cerca de vencer en el Bernabéu al ponerse 0-2, aunque acabó empatando, en el único punto logrado en Chamartín desde 1976.

Sarabia tendrá las bajas de Héctor Fort y John Chetauya, mientras Pedro Bigas es duda. Matías Dituro apunta a titular en la portería, mientras en el carril derecho aparecen hasta tres nombres: Josan Ferrández, Tete Morente y Buba Sangaré. Y arriba, André da Silva, autor del gol en Villarreal, podría ser el acompañante de Álvaro Rodríguez, ex del Real Madrid.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Fran García; Camavinga, Manuel Ángel, Pitarch, Güler; Gonzalo García y Vinícius.

ELCHE CF: Dituro; Josan, Chust, Affengruber, Pétrot, Valera; Villar, Febas, Neto; Álvaro Rodríguez y André da Silva.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21:00/Movistar+ LaLiga.