El Real Madrid quiere confirmar su mejoría Los de Zidane reciben a un Betis espoleado por su último triunfo

El Real Madrid recibe este sábado al Real Betis Balompié (21.00 horas) con motivo de la duodécima jornada de Liga Santander, el segundo duelo consecutivo de los merengues en el Santiago Bernabéu, donde intentarán dar continuidad a la buena actuación del pasado miércoles tras la goleada al CD Leganés.

La afición madridista por fin disfrutó de un partido cómodo, con un marcador abultado y con las sensaciones de haber levantado el vuelo después de la pobre derrota en Mallorca. Zidane salvó la situación y sus jugadores comienzan a entonarse. El debate de Bale o el aplazamiento del Clásico también sirvieron para calmar los ánimos.

El galés es uno de los nombres propios en Chamartín, sobre todo tras su viaje relámpago a Londres para tratarse con su fisioterapeuta y después de que abandonase el estadio antes de finalizar ese partido contra el Leganés. Su implicación sigue lejos de lo que desearía la planta noble del Bernabéu. Con la del pasado miércoles, el 'expreso de Cardiff' ya suma 92 ausencias por lesión en sus siete temporadas como jugador del Real Madrid.

Para la cita de este sábado, Zidane seguirá sin contar con él, a razón de que siga padeciendo molestias en el sóleo y de que no haya aparecido junto al resto de la plantilla en las dos sesiones de entrenamiento previas al duelo con los andaluces. Sin embargo, el técnico francés no parece muy preocupado, pues ha encontrado una solución inesperada en Rodrygo Goes.

A sus 18 años, el brasileño ha marcado dos goles en el Bernabéu en un partido y medio. Su acierto y su inspiración demuestran que el delantero de São Paulo está bendecido, todo lo contrario que su compatriota Vinicius Jr., cuya explosividad se ha evaporado por la dificultad de ver portería y no apunta al 'once' titular.

Por lo demás, Zidane recuperará como titular a Luka Modric tras darle unos minutos frente al 'Lega' --pese a la gran actuación de Valverde-- y no realizará muchas más rotaciones después de no haber jugado el pasado fin de semana. Además, el Real Madrid saltará al césped sabiendo el resultado del FC Barcelona ante el Levante, un aliciente si los 'granotas' consiguen rascar algún punto ante los culés.

Enfrente estará un Betis que despertó entre semana con una victoria 'in extremis' frente al Celta de Vigo, otro equipo herido y apurado por la clasificación. Los de Rubi, que sigue en el alambre, visitan la capital de España con la intención de dar buena imagen y soñar --por qué no-- con sacar lo que ya hicieron Brujas y Valladolid esta temporada.

El Madrid acude desatado a la cita, pero el Betis parece haberse quitado la ansiedad con un triunfo vital. Así lo definió el propio técnico verdiblanco: "Lo que primaba era sacar el partido adelante", y bien que lo hicieron con un gol de Fehkir en el último minuto. Los sevillanos no podrán contar con Javi García por lesión, y éste no volverá a la que fue su casa.

EL BETIS HA DESPERTADO

El triunfo puso fin a cuatro jornadas sin ganar, dos de ellas con severos correctivos frente a Villarreal y Real Sociedad, y --además de truncar una racha negativa-- alejarse de los puestos de descenso, de los que sólo les sigue separando tres exiguos puntos. Un difícil reto para los béticos, que volverán a confiar en los goles de Loren (7), su gran referencia en ataque.

Por contra, Rubi deberá retocar a una defensa que volvió a conceder demasiado ante el Celta y vuelve a ser tu talón de Aquiles. El Betis ha encajado 21 goles en once jornadas, el equipo más goleado de Primera División. Esa será la debilidad verdiblanca y la principal diana para los locales, que querrán confirmar su 'buen' momento de forma más allá de cualquier debate.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; Hazard, Rodrygo y Benzema.

REAL BETIS: Joel; Álex Moreno, Bartra, Mandi, Emerson; Carvalho, Guardado, Joaquín, Canales; Fekir y Loren.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/Movistar Partidazo.