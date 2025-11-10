El Real Madrid quiere encarrilar su futuro europeo antes del Clásico

El conjunto madridista recibe en el Di Stéfano al París FC en busca de seguir con su mejoría y su pleno en la Liga de Campeones Femenina

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid tratará de dar continuidad a su actual sólido momento y seguir con su pleno de victorias en la fase de liga de la Liga de Campeones Femenina en la visita de este martes al Estadio Alfredo di Stéfano (21.00 horas) del París FC francés para coger además más impulso de cara al Clásico del próximo sábado.

El arranque del conjunto madridista en la Champions ha sido prometedor y de momento ha sumado dos triunfos, ante la AS Roma (6-2), y, sobre todo, ante el París Saint-Germain a domicilio (1-2), prueba de una mayor madurez en el panorama continental y que ha allanado su deseo inicial de meterse entre las 12 mejores.

Ahora, mantener la racha victoriosa en la máxima competición continental sería un gran refuerzo para intentar elevar la apuesta y presentar candidatura al caro 'Top 4' que da acceso directo a los cuartos de final y para afrontar con más tranquilidad los dos siguientes duelos de máxima exigencia, ante el actual campeón, el Arsenal FC inglés, en Londres, y ante el Wolfsburgo alemán.

Y es que el Real Madrid va a tener unos días claves para probar su actual buen momento ya que tras este duelo del martes, visitará en a Liga F Moeve al FC Barcelona, con el objetivo de intentar repetir la victoria del año pasado para ponerse a un punto en la clasificación, y posteriormente, visitará a las 'Gunners'.

De momento, el equipo que entrena Pau Quesada está invicto en Europa, con cuatro victorias consecutivas tras las dos logradas ante el Eintracht Frankfurt alemán en el 'playoff', y en total lleva siete desde que empatase sin goles ante el Costa Adeje Tenerife. Una solidez que tratará de imponer ante un París FC frente al que tiene alguna cuenta pendiente.

El conjunto madrileño se reencuentra con el segundo equipo de la capital francesa dos años después de compartir fase de grupos en la aciaga temporada 23-24 en la que no ganó ningún partido, cayendo ante este rival en los dos choques por 2-1 y 0-1. Ahora, el momento parece el óptimo para esta pequeña revancha ante un París FC más necesitado tras sumar sólo un punto, en casa ante el debutante OH Leuven belga (2-2), mientras que en la segunda jornada fue goleado (4-0) por el candidato Chelsea FC inglés.

El conjunto parisino, tercer clasificado de su liga tras el Olympique Lyon y el PSG, intentará mejorar esas prestaciones en Londres y recuperar una competitividad que ha mostrado este año ante el siete veces campeón de Europa que sólo pudo batirle por 1-0 hace un par de semanas en el campeonato doméstico. En sus filas destaca la presencia de la exportera madridista Mylene Chavas y la internacional francesa y capitana Clara Mateo, su gran referencia arriba.

En cuanto al Real Madrid, que lleva tres partidos sin encajar, lo más posible es que Pau Quesada recupere su once más habitual después de las numerosas rotaciones en la goleada 5-0 ante el Alhama CF El Pozo, donde la peor noticia fue la lesión de la centrocampista francesa Sandie Toletti, baja para este choque además de Antonia Silva, Signe Bruun y Merle Frohms y cuya sustituta saldrá de entre la alemana Sara Däbritz y la sueca Hanna Bennison.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Rodríguez; Navarro, Lakrar, Méndez, Yasmim; Angeldahl, Däbritz; Feller, Caicedo, Weir; y Redondo.

PARIS FC: Chavas; Ould Hocine, Davis, Greboval, Bogaert; Korosec, Le Moguedec; Haheim, Picard, Mateo; y Garbino.

--ÁRBITRA: Frida Klarlund (DIN).

--ESTADIO: Alfredo Di Stéfano.

--HORA: 21.00/Disney+.