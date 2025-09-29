El Real Madrid quiere pasar página en la lejana Almaty

El equipo blanco viaja en la Champions a Kazajistán para curar su herida y volver a la senda positiva tras ser arrollado en el derbi madrileño

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se enfrenta este martes (18.45 horas) al Kairat Almaty en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions, una visita algo incómoda por su largo desplazamiento hasta la ciudad kazaja y por ser después de la contundente derrota en el derbi del Riyadh Air Metropolitano, que obliga a los blancos a pasar página rápido, frente a un equipo de menor nivel pero cuyo rendimiento en casa es sobresaliente.

El conjunto merengue recibió ante el Atleti un duro correctivo en forma de cinco goles en contra, de primera derrota del curso y de pérdida del liderato doméstico. Más que un aviso para el Real Madrid en su primer examen de exigencia en un inicio de temporada que hasta este sábado había sido impoluto y con luces que sombras.

Ahora, la situación parece más complicada y donde toda parecían certezas, aparecen las dudas. El planteamiento y el modelo que sí convenció en los primeros siete partidos del curso se desvaneció en el Metropolitano y fue arrollado por un enérgico y contundente Atlético de Madrid. Los de Xabi Alonso no fueron capaces de igualar el ritmo impuesto por los del 'Cholo' Simeone y ahora, sin tiempo para reflexionar, buscan refugio en su competición fetiche.

Pero el duelo ante el Kairat Almaty, a priori rival asequible por ser de nivel inferior a la plantilla blanca, esconde un peligro para el conjunto merengue. Y es el 'eterno' desplazamiento hasta la ciudad kazaja, con más de 11 horas de vuelo hasta una localidad a apenas 400 kilómetros de la frontera con China. Esto ha impedido a los blancos ejercitarse apenas para el partido, para el que tiene alguna baja sensible en defensa.

A las ya conocidas de Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, se suma la de Dani Carvajal, lo que obliga a Xabi Alonso a inventar una solución para el lateral derecho, con Raúl Asencio y Fede Valverde como opciones. Así, podría recurrir a esa defensa de tres centrales como en el Ciutat, con Álvaro Carreras actuando en el perfil izquierdo, después de estar muy exigido en el derbi.

Con el partido de Villarreal en el horizonte y ese viaje tan largo, Alonso podría incluir piernas frescas, por lo que hombres como Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Brahim Díaz, Rodrygo Goes o Franco Mastantuono. Eso sí, otros como Vinícius Júnior o Aurélien Tchouaméni podrían empezar en el banquillo.

Aunque el desplome en el Metropolitano fue general en el Real Madrid, que ahora debe responder positivamente apenas horas después en la Champions. Y lo debe hacer ante un Kairat Almaty al que el Sporting CP luso le endosó un 4-1 en su estreno en la competición, aunque ahora se estrenan en su duro feudo.

Y es que el club kazajo apenas ha sufrido dos derrotas como local en el último año y no ha perdido ni encajado gol en los cuatro partidos que disputó en su estadio en las eliminatorias previas de esta Liga de Campeones, en las que se impuso a Olimpija Ljubljana, KuPS, Slovan Bratislava y Celtic, sin recibir ningún gol en contra en esos cuatro partidos en su estadio.

Por ello, el equipo entrenado por Rafael Urazbakhtin quiere apoyarse en ese impulso como local para conseguir ese ambiente intenso que les dé alas en los primeros minutos, para crear dudas en los madridistas y poder ponerles en aprietos, con un planteamiento rocoso y sólido que exija a los de Xabi Alonso. Estos, a su vez, deben salir concentrados y corregir errores defensivos evidentes, en concreto, en el balón parado.

El modesto club kazajo, después de caer en su debut continental, ganó al Zhenis por 3-1 en su competición doméstica para seguir segundo en la tabla, aunque a solo un punto del Astana y con un partido menos, por lo que está en plena batalla por el título a falta de tres encuentros, con el objetivo de defender el título logrado el año pasado.

En juego, los segundos tres puntos vitales para el Real Madrid, que ya ganó con doblete de Kylian Mbappé al Olympique de Marsella, para ir encaminando su presencia en el 'top 8', teniendo en cuenta que en las siguientes jornadas recibirá a la Juventus y visitará al Liverpool. Además, el conjunto blanco no quiere enlazar tres derrotas seguidas como visitante en la Champions -el curso pasado perdió ante el Atlético de Madrid y el Arsenal-, algo que no ocurre desde 2001.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

KAIRAT ALMATY: Kalmyrza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Machado Mata; Kasabulat, Arad, Jorginho; Mryinskiy, Satpaev y Gromyko.

REAL MADRID: Courtois; Asencio, Huijsen, Carreras, Fran García; Camavinga, Ceballos, Valverde; Mastantuono, Mbappé y Rodrygo.

--ÁRBITRO: Marco Guida (ITA).

--ESTADIO: Almaty Ortalyk Stadion.

-HORA: 18.45/M+ Liga de Campeones.