Raul Asencio of Real Madrid CF celebrates a goal with his teammates during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Levante UD at Bernabeu stadium on January 17, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid quiere recuperar la calma en el Bernabéu

Los blancos reciben ante un público crispado a un competitivo AS Monaco en Champions con el objetivo de consolidarse en el 'top 8'

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este martes (21.00) al AS Monaco en la penúltima jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26, primer duelo como entrenador de Álvaro Arbeloa en la competición continental con el objetivo de volver a conectar a la plantilla con una grada crispada, para seguir dentro del 'top 8' y acercar los octavos de final, ante un equipo monegasco mucho más fiable a nivel europeo que doméstico y que quiere apurar sus opciones de evitar el 'playoff'.

El viaje del Real Madrid en la temporada atraviesa zona de turbulencias, y el triunfo del sábado fue un respiro, aunque solo por los tres puntos. Porque la victoria, aunque les permite ponerse a un punto del líder FC Barcelona, que perdió (2-1) en Anoeta, dejó la bronca del público del Santiago Bernabéu a sus jugadores, a los que recibió antes del inicio y dedicó durante la primera mitad pitos y abucheos.

La afición mostró así su enfado tras la imagen dada en la eliminación (3-2) en octavos de final de la Copa del Rey a manos del Albacete, de LaLiga Hypermotion. Los goles de Kylian Mbappé y Raúl Asencio relajaron algo a una grada que la pagó, especialmente, con Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Fede Valverde o Dean Huijsen. Ahora, el feudo blanco espera una reacción en la competición fetiche del 15 veces campeón de Europa.

Tras otro partido sin brillo, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa vuelve a la Champions como equipo del 'top 8' -con 12 puntos-, condición que quieren defender en casa, donde solo sumaban victorias esta temporada, hasta que el Manchester City venció por 1-2 en la última jornada. Otra derrota comprometería el objetivo de avanzar directamente a octavos y aumentaría la crispación, además de encadenar dos partidos perdiendo como local en la misma edición por primera vez desde la temporada 2018-19.

En medio de la actual situación, emerge el Monaco como candidato a asaltar el Santiago Bernabéu, inmerso en su mejor racha en la competición. Después de caer en la primera jornada por 4-1 en Brujas, no ha perdido ninguno de los cinco partidos posteriores (2V y 3E) ante equipos como el Manchester City o el Tottenham.

Aunque este Monaco en poco se parece al que se ve cada fin de semana en la Ligue 1 francesa, competición en la que marcha noveno a 12 puntos de puestos de Champions, después de solo celebrar un triunfo en los últimos ocho encuentros, con cuatro derrotas seguidas; la más reciente, ante el Lorient en casa (3-1).

El gol del AS Monaco lo marcó el español Ansu Fati, que regresaba después de una lesión muscular que le dejó fuera los seis encuentros anteriores, por lo que está por ver si tendrá minutos en el exigente Bernabéu. Con nombres como los de Eric Dier, Denis Zakaria o Aleksandr Golovin, el conjunto del Principado quiere emular a la generación que eliminó en cuartos de final al Real Madrid de los 'Galácticos' en 2004, gracias a un tanto de Fernando Morientes, cedido por los blancos.

En el apartado deportivo, Arbeloa no podrá contar con Rodrygo Goes, lo que abre las puertas, de nuevo, a Gonzalo García o al argentino Franco Mastantuono, ya que Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, que volvió a marcar frente al Levante y se enfrenta al equipo en el que debutó como profesional, son fijos para el salmantino. Sin Álvaro Carreras por sanción y una plaga de lesiones atrás, Fede Valverde o Dani Carvajal se disputan el lateral derecho, con Raúl Asencio y Dean Huijsen como centrales y Fran García en el carril izquierdo.

Mientras, en el Monaco, Sébastien Pocognoli presenta las bajas de Takumi Minamino y Paul Pogba por lesión, mientras Golovin pondrá la calidad en la zona ofensiva, para que Folarin Balogun continúe con su buena racha goleadora, ya con tres dianas en la Champions y con la oportunidad de igualar un récord que ostentan Fernando Morientes y el propio Mbappé, si anota por cuarto encuentro seguido en la competición continental.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Camavinga, Bellginham; Mastantuono, Mbappé y Vinícius.

AS MONACO: Kohn; Ouattara, Kehrer, Dier, Caio Henrique; Teze, Zakaria, Golovin; Akliouche, Balogun y Biereth.

--ÁRBITRO: Espen Eskas (NOR).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/Movistar+ Liga de Campeones.