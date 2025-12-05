Real Madrid y Real Sociedad pelean por la segunda plaza de la Liga F Moeve

Archivo - Linda Caicedo of Real Madrid and Andreia Jacinto of Real Sociedad in action during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and Real Sociedad at Alfredo Di Stefano stadium on March 30, 2025, in Valdebebas, Madr - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

El duelo entre el Real Madrid y la Real Sociedad, tercer y segundo clasificado, será el más atractivo de la decimotercera jornada de la Liga F Moeve 2025-2026, en la que el mercado FC Barcelona defenderá su liderato en casa ante el Costa Adeje Tenerife y el Atlético de Madrid recibirá a un entonado Sevilla FC.

Después de un parón internacional pleno de alegría para el fútbol femenino nacional tras la conquista de la Liga de Naciones por parte de la selección, el campeonato doméstico retorna a la acción con un fin de semana donde habrá tres duelos directos en la parte alta de la clasificación.

El más destacado será seguramente el que enfrente este sábado en el Estadio Alfredo di Stéfano al Real Madrid, tercero, y la Real Sociedad, segunda, separados por tan sólo un punto en la clasificación y que se jugarán defender sus posiciones de Liga de Campeones.

El equipo madridista intentará hacer valer su fortaleza en su estadio para recuperar la segunda posición en un encuentro que le llega en un tramo complicado ya que el martes volverá a tener un choque de máxima exigencia en la Champions cuando reciba al Wolfsburgo alemán. Con el añadido de la vuelta del parón, esto podría motivar que el técnico Pau Quesada opte por las rotaciones para recibir a una Real a la que el Real Madrid atormentó el año pasado.

El conjunto realista cayó la temporada en los cuatro enfrentamientos que le tocó contra el equipo madridista, los dos de la Liga F, el de la Copa del Rey y el de las semifinales de la Supercopa de España, e intentará romper su mala racha ante este rival apoyado en su solidez esta temporada en la que ya ha sido capaz de ganar al FC Barcelona. El equipo que entrena Arturo Ruiz se plantará en el Di Stéfano con sólo una derrota y sin caer en las últimas seis jornadas.

Muy atento a este encuentro estará el Atlético de Madrid, cuarto clasificado, a dos puntos de las merengues y a tres de las 'txuri-urdines', que recibirá en Alcalá de Henares a un oponente peligroso como el Sevilla FC, séptimo.

El conjunto colchonero se fue al parón con una derrota ante el Costa Adeje Tenerife y también tendrá que lidiar con la dificultad de tener la semana que viene un partido de Champions duro e importante en casa contra el Bayern Múnich alemán en la visita de un equipo sevillista que llega a la capital en una buena racha de tres victorias seguidas que de alargar le haría opositar a los puestos Champions que tiene a seis puntos.

Por su parte, el líder, el FC Barcelona, también tendrá un choque contra un equipo de la parte alta como el Costa Adeje Tenerife, donde la mayor dificultad reside seguramente en las malas noticias que le ha traído el parón en forma de nuevas lesiones.

Pere Romeu ya sabe que no podrá contar con Aitana Bonmatí durante mucho tiempo por una fractura de peroné y con la selección también se lesionó Ona Batlle. Kika Nazareth también se lesionó con Portugal y el Barça sigue con la baja de Patri Guijarro lo que complica el reparto de minutos, lo que intentará aprovechar el equipo tinerfeño, quinto clasificado.

Además, del resto de la jornada, el Madrid CFF, sexto, querrá seguir de cerca los puestos altos en su visita al RCD Espanyol, mientras que el Athletic Club buscará confirmar su mejoría tras encadenar cinco partidos sin perder, con nueve puntos sumados y mejora en el nivel defensivo, aten el colista y necesitado Levante UD.

El otro equipo en puestos de descenso y que tampoco ha ganado todavía, el DUX Logroño, intentará estrenar su casillero en la visita de un rival directo como el SD Eibar. Otro duelo directo en equipos que tienen como objetivo la permanencia será el que mida al FC Badalona Women, que lleva cinco jornadas sin ganar, y el Alhama CF El Pozo, que ha perdido sus últimos cuatro partidos. La jornada se completa entre el Deportivo ABANCA y el Granada CF, dos equipos que también necesitan los puntos.