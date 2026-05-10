Real Madrid y Real Sociedad prosiguen su pugna y el Alhama CF El Pozo deja la Liga F Moeve

Caroline Weir of Real Madrid celebrates a goal during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and Atletico De Madrid at Alfredo Di Stefano stadium on May 10, 2026, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y la Real Sociedad prosiguen con su pugna por el subcampeonato de la Liga F Moeve 2025-2026 tras sus respectivas victorias en el derbi ante el Atlético de Madrid (1-0) y el Granada CF (3-0), mientras que el descenso quedó cerrado con el adiós del Alhama CF El Pozo tras la disputa este fin de semana de la vigesimoctava jornada del campeonato.

El conjunto madridista defendió su segunda plaza y mantiene sus tres puntos de ventaja sobre el guipuzcoano a falta de seis por jugarse después de sacar adelante en el Estadio Alfredo di Stéfano un competido derbi madrileño ante un Atlético que puso fin a su buena racha de seis victorias seguidas antes de afrontar el próximo sábado la final de la Copa de la Reina Iberdrola ante el Barça Femení.

Fue un choque muy igualado, con dos partes para cada equipo, la primera para el equipo que entrena Pau Quesada que gozó de las mejores ocasiones y con Linda Caicedo destacando. La colombiana fue un peligro constante para la zaga colchonera, mientras que Naomie Feller no aprovechó una asistencia de su compañera y estrelló el balón en el larguero. La mejor puesta en escena local la recompensó un gran gol de volea de la escocesa Caroline Weir.

Pero tras el descanso, el conjunto que dirige José Herrera mejoró y tuvo buenas ocasiones para haber arañado algo positivo del feudo merengue, pero Luany y Amaiur Sarriegi no aprovecharon sus mano a mano ante Merle Frohms y Vilde Boe Risa envió un balón al larguero.

Esta victoria del Real Madrid replicó la de 24 horas antes de la Real Sociedad, que se impuso con mucha más claridad a otro equipo en buena forma como el Granada CF, pero que nada pudo hacer en Zubieta donde cayó por 3-0 con goles de Cecilia Marcos, anotadora por tercer choque seguido, Claire Lavogez y Klara Cahynova.

Además, el fin de semana dejó al Alhama CF El Pozo como el equipo que acompaña al Levante UD fuera de la Liga F Moeve. El conjunto murciano cayó el sábado 2-0 en Ipurua ante una SD Eibar que amarró la permanencia y luego vio como el domingo como el DUX Logroño no fallaba en su visita al colista y aseguraba la salvación con una goleada 1-4, con todos los goles en la segunda mitad.

Por otro lado, el líder, el Barça Femení, mantuvo su dinámica ganadora y se llevó los tres puntos del Heliodoro Rodríguez López al remontar al Costa Adeje Tenerife que soñó por momentos tras el tanto inicial de Paula Gramaglia. Pero en el añadido del primer tiempo igualó Esmee Brugts y Kika Nazareth, pasada la hora de partido, y Claudia Pina, para apuntalar su 'pichichi' con 19 tantos, poco antes del 90, sellaron la victoria blaugrana.

Además, a falta del Madrid CFF-Sevilla FC de este lunes, la antepenúltima jornada del campeonato dejó el triunfo en Lezama por 0-1 del Deportivo ABANCA ante el Athletic Club y el empate a un gol en el derbi catalán entre el RCD Espanyol y el FC Badalona Women.