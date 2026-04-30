Real Madrid y Real Sociedad quieren cerrar la previa de Champions en la Liga F Moeve

Archivo - Linda Caicedo of Real Madrid shoots for goal during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and Sevilla FC at Alfredo Di Stefano stadium on January 10, 2026, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y la Real Sociedad continuarán peleando este fin de semana por el subcampeonato de la Liga F Moeve en sus respectivas salidas ante el Sevilla FC y el Deportivo ABANCA, frente a los que esperan poder sellar ya su clasificación matemática para la previa de la próxima Liga de Campeones, en partidos correspondientes a la jornada 27 del campeonato que arranca este viernes.

El equipo madridista y el realista están separados por tan sólo tres puntos en la clasificación y el primero intentará defender esa ventaja en una salida compleja a un Sevilla FC que ha competido bien esta temporada, pero que se encuentra en una mala dinámica de resultados tras encadenar cuatro derrotas seguidas y sólo dos goles anotados.

Enfrente, el equipo que entrena Pau Quesada que viene de tropezar en forma de empate (1-1) en el Estadio Alfredo di Stéfano con el antepenúltimo clasificado, el DUX Logroño, tras encajar un gol en el minuto 111 y que intentará recuperar esos puntos para seguir firme en la segunda plaza y cerrar un billete para la previa de la próxima Champions que tiene bien encarrilado ya que aventaja en once puntos al cuarto, el Costa Adeje Tenerife, a falta de 12 por jugarse.

Por su parte, la Real Sociedad querrá seguir apretando al Real Madrid y pelear por ese refuerzo de ser subcampeón liguero, aunque su principal objetivo es el de ganarse el derecho a pelear por estar por primera vez en la máxima competición continental.

El conjunto guipuzcoano aventaja en ocho puntos al Costa Adeje Tenerife y podría ya garantizar su pase a la previa de la Champions si logra su tercera victoria consecutiva en su visita a un Deportivo ABANCA ya salvado y el Costa Adeje Tenerife no gana en su complicada visita al Granada CF, uno de los equipos más en forma del momento con cinco victorias consecutivas.

De esa buena racha también presume el Atlético de Madrid, que querrá alargarla para seguir afinando su puesta a punto para la final de la Copa de la Reina Iberdrola en casa ante una SD Eibar que podría certificar la permanencia un año más en el fútbol profesional.

Una continuidad que se antoja ya casi imposible para el colista Levante UD que está a siete puntos de la salvación y que en esta jornada visita al campeón FC Barcelona, un partido programado para el 6 de mayo por el duelo este domingo de las blaugranas ante el FC Bayern de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones y al que podría llegar virtualmente descendido si el DUX Logroño gana.

El conjunto riojano está peleando por asegurar la permanencia y, reforzado por su valioso punto en el Di Stéfano, intentará hacerse fuerte en Las Gaunas ante un alicaído Madrid CFF que ha sumado uno de los últimos 15 puntos. Con una renta de cinco puntos sobre el penúltimo, el Alhama CF El Pozo, si gana al equipo madrileño y el murciano no rompe en casa ante el RCD Espanyol su racha sin ganar de 20 jornadas, tendría casi sellado un año más en la Liga F Moeve. La jornada se completa con el choque entre el FC Badalona Women y el Athletic Club, con ambos empatados a 35 puntos.