El Real Madrid recibe al competitivo Costa Adeje Tenerife y el Barça visita al enrachado Granada en la Liga F

Archivo - Athenea del Castillo of Real Madrid and Claudia Bicho Iglesias of UD Tenerife in action during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and UDCA Tenerife at Alfredo Di Stefano stadium on May 11, 2025, in Valdeb - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid tendrá este fin de semana un duro partido en su pelea por defender la segunda plaza en la Liga F Moeve 2025-2026 cuando reciba la visita de un competitivo Costa Adeje Tenerife, que se juega sus opciones de pelear por estar en la próxima Liga de Campeones, mientras que el FC Barcelona se medirá a domicilio a un Granada CF que está en su mejor momento de la temporada, en partidos correspondientes a la jornada 21 del campeonato.

Después de sellar su billete para sus terceros cuartos de final, segundos consecutivos, de la Liga de Campeones tras eliminar al Paris FC francés, el Real Madrid tendrá unas semanas para centrar todos sus esfuerzos en el torneo liguero y en intentar afianzar la segunda plaza y no descolgarse más del liderato que ostenta el FC Barcelona con diez puntos de ventaja.

Y para este objetivo tendrá este fin de semana un duro escollo en el Costa Adeje Tenerife, cuarto clasificado y al que ya no pudo ganar en la primera vuelta, con empate sin goles en el Heliodoro Rodríguez López. El equipo tinerfeño está siendo una de las revelaciones de la Liga F Moeve y llegará algo obligado al Di Stéfano ya que está a ocho puntos de ventaja de la Real Sociedad, tercera.

Pau Quesada, entrenador del Real Madrid, podría aparcar las rotaciones numerosas que ha hecho en estas últimas semanas ligueras por la exigencia de su duelo de Champions y en los cuartos de final de la Copa de la Reina Iberdrola y poner su mejor once para batir a un rival que a domicilio se ha mostrado muy sólido, perdiendo solo en el Johan Cruyff, y que llega a la capital liderado por las hermanas Noelia y Natalia Ramos.

Si el equipo madridista gana, metería ya 14 puntos sobre la cuarta posición y tendría prácticamente garantizado jugar la previa de la próxima Champions, objetivo que desea una Real Sociedad que espera aprovechar cualquier resultado en el Di Stéfano para sus objetivos.

Así, si ceden puntos las locales, tendrá la oportunidad de recortarles en su pelea por la segunda posición, que tienen a cuatro puntos, y lo hacen las visitantes, podría aventajarles ya en once. En todo caso, las 'txuri-urdines' reforzadas tras su victoria en el derbi en Lezama ante el Athletic Club, deben ganar en casa a un RCD Espanyol peligroso a domicilio.

Por delante de ambos está el imparable FC Barcelona, que sigue con la directa hacia un nuevo título y que rendirá visita a un equipo que está en buena racha como el Granada CF, que lleva sumados 16 de los últimos 18 puntos y que intentará sorprender a un líder que podría seguir apostando por las rotaciones.

Además, otro de los partidos atractivos del fin de semana será el que enfrente en el Jesús Navas al Sevilla FC, quinto con 33 puntos, y al irregular Atlético de Madrid, sexto a un punto y que espera volver a la senda de la victoria tras tres partidos entre liga y Champions sin hacerlo y de poner fin a su participación europea.

La jornada se completa con el derbi vasco entre un Athletic Club en mal momento y la SD Eibar, y con el DUX Logroño, antepenúltimo, el Alhama CF El Pozo, penúltimo, y el Levante UD, colista, midiéndose al FC Badalona Women, el Madrid CFF y el Deportivo ABANCA, respectivamente.

Si