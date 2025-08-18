El Real Madrid recibe a Osasuna con las novedades de Mastantuono y Pitarch

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este martes (21.00 horas) a CA Osasuna en la primera jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 con las bajas por lesión de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick, y por sanción, de Antonio Rüdiger, y con el argentino Franco Mastantuono y el canterano Thiago Pitarch como grandes novedades, según informó el club.

El técnico del conjunto madridista, Xabi Alonso, no podrá contar en la jornada doméstica inaugural en el Santiago Bernabéu con Bellingham, Camavinga, Mendy y Endrick, todos ellos inmersos en sus procesos de recuperación de sus respectivas lesiones. Mientras que Rüdiger afronta su último encuentro de suspensión de la sanción que arrastra de la temporada pasada.

Por ello, el tolosarra elaboró una lista con todos los disponibles, también Mastantuono, que apenas se incorporó a los entrenamientos la semana pasada. Además, destaca la presencia en la convocatoria del joven canterano Thiago Pitarch, centocampista creador que Alonso ha metido en la dinámica del primer equipo. También está el uruguayo Fede Valverde, ausente en el único examen de pretemporada por una sobrecarga.

Así, la convocatoria la integran los porteros Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Sergio Mestre; los defensas Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García y Dean Huijsen; los centrocampistas Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos y Thiago Pitarch; y los delanteros Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Rodrygo Goes, Gonzalo García, Brahim Díaz y Franco Mastantuono.