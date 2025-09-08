Publicado 08/09/2025 17:34

El Real Madrid recibe al Villarreal el sábado 4 de octubre y el Barcelona visita el Pizjuán el domingo 5

Archivo - Vinicius Junior of Real Madrid shoots for goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Villarreal CF at Santiago Bernabeu stadium on October 5, 2024, in Madrid, Spain.
   MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Villarreal el sábado 4 de octubre, a partir de las 21:00 horas, y el FC Barcelona visitará el Ramón Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla el domingo 5, desde las 16:15 horas, en los partidos correspondientes a la octava jornada de LaLiga EA Sports, según anunció este lunes LaLiga.

   La jornada 8 de LaLiga EA Sports, que no tendrá partido el lunes, empieza el viernes 3 de octubre, con el duelo entre CA Osasuna y Getafe a las 21:00 horas, y termina el domingo 5 con el Atlético de Madrid visitando Balaídos para enfrentarse al RC Celta, a las 21:00 horas.

HORARIOS DE LA JORNADA 8 DE LALIGA EA SPORTS.

   -Viernes 3.

   CA Osasuna - Getafe CF 21:00.

   -Sábado 4.

   Real Oviedo - Levante UD14:00.

   Girona FC - Valencia CF 16:15.

   Athletic Club - RCD Mallorca 18:30.

   Real Madrid - Villarreal CF21:00.

   -Domingo 5.

   Deportivo Alavés - Elche CF14:00.

   Sevilla FC - FC Barcelona 16:15.

   RCD Espanyol - Real Betis 18:30.

   Real Sociedad - Rayo Vallecano18:30.

   RC Celta - Atlético de Madrid 21:00.

