El Real Madrid recibe al Villarreal el sábado 4 de octubre y el Barcelona visita el Pizjuán el domingo 5

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Villarreal el sábado 4 de octubre, a partir de las 21:00 horas, y el FC Barcelona visitará el Ramón Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla el domingo 5, desde las 16:15 horas, en los partidos correspondientes a la octava jornada de LaLiga EA Sports, según anunció este lunes LaLiga.

La jornada 8 de LaLiga EA Sports, que no tendrá partido el lunes, empieza el viernes 3 de octubre, con el duelo entre CA Osasuna y Getafe a las 21:00 horas, y termina el domingo 5 con el Atlético de Madrid visitando Balaídos para enfrentarse al RC Celta, a las 21:00 horas.

HORARIOS DE LA JORNADA 8 DE LALIGA EA SPORTS.

-Viernes 3.

CA Osasuna - Getafe CF 21:00.

-Sábado 4.

Real Oviedo - Levante UD14:00.

Girona FC - Valencia CF 16:15.

Athletic Club - RCD Mallorca 18:30.

Real Madrid - Villarreal CF21:00.

-Domingo 5.

Deportivo Alavés - Elche CF14:00.

Sevilla FC - FC Barcelona 16:15.

RCD Espanyol - Real Betis 18:30.

Real Sociedad - Rayo Vallecano18:30.

RC Celta - Atlético de Madrid 21:00.