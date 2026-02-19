El Real Madrid recibirá al Elche el sábado 14 de marzo y el Barcelona, al Sevilla el domingo 15

Archivo - Raul Asencio of Real Madrid CF and Rafa Mir of Elche CF in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Elche CF and Real Madrid C.F. at Manuel Martinez Valero Stadium on November 23, 2025 in Elche, Spain. - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Elche CF el próximo sábado 14 de marzo, a las 21.00 horas, y el FC Barcelona se enfrentará en el Spotify Camp Nou al Sevilla FC un día después, el 15 de marzo, a las 16.15, en partidos correspondientes a la jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-26.

LaLiga hizo oficial este jueves los horarios de esa jornada 28 en Primera División, que arrancará el viernes 13 de marzo con el Deportivo Alavés-Villarreal, a las 21.00 horas, y concluirá con la visita del Levante UD al Rayo Vallecano el lunes 16, a las 21.00 horas.

En un fin de semana que será la antesala de la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, los partidos quedan sujetos a modificarse en función de horarios de los emparejamientos que puedan a afectar a los equipos españoles. El Barça, líder de LaLiga EA Sports, ya tiene segura su participación en esos octavos de la máxima competición europea, pero tanto Real Madrid como Atlético de Madrid han de superar sus 'playoffs'.

Por tanto, estos encuentros de Liga pueden alterarse una vez se conozcan los equipos clasificados, así como los horarios de los duelos europeos que se disputarán entre el martes 10 de marzo y miércoles 11, la ida, y el martes 17 y miércoles 18, la vuelta.

El Atlético de Madrid recibirá al Getafe el sábado a las 16.15 horas, en una tanda sabatina donde también se jugarán el Girona-Athletic Club (14.00), el Oviedo-Valencia (18.30) y el Real Madrid-Elche (21.00). Para el domingo quedarán el Mallorca-Espanyol (14.00), el Barça-Sevilla (16.15), el Betis-Celta (18.30) y el Real Sociedad-Osasuna (21.00).

--HORARIOS DE LA JORNADA 28 DE LALIGA EA SPORTS 2025-26:

-Viernes 13 de marzo.

Deportivo Alavés - Villarreal CF 21.00.

-Sábado 14.

Girona FC - Athletic Club 14.00.

Atlético de Madrid - Getafe CF16.15.

Real Oviedo - Valencia CF 18.30.

Real Madrid - Elche CF 21.00.

-Domingo 15.

RCD Mallorca - RCD Espanyol14.00.

FC Barcelona - Sevilla FC 16.15.

Real Betis - RC Celta18.30.

Real Sociedad - CA Osasuna 21.00.

-Lunes 16.

Rayo Vallecano - Levante UD21.00.