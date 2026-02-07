El Real Madrid recibirá al Getafe el lunes 2 de marzo a las 21.00 horas

Archivo - 19 October 2025, Spain, Getafe: Real Madrid's Kylian Mbappe and Getafe's Kiko Femenia (R) battle for the ball during the Spanish Primera Division soccer match between Getafe CF and Real Madrid CF at Coliseum Alfonso Perez. Photo: Alberto Gardin/ - Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo
MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El partido entre el Real Madrid y el Getafe CF cerrará el lunes 2 de marzo (21.00 horas) la vigésima sexta jornada de LaLiga EA Sports, mientras que el FC Barcelona recibirá al Villarreal el sábado 28 de febrero a las 16.15 horas, según ha anunciado este sábado LaLiga.
La patronal ha desvelado este sábado los horarios de la jornada, que comenzará el viernes 27 de febrero a las 21.00 horas con el duelo entre el Levante UD y el Deportivo Alavés en el Ciutat de València. Además, el Atlético de Madrid se enfrentará al Real Oviedo en el Carlos Tartiere el sábado 28 de febrero a las 21.00 horas.
--HORARIOS DE LA JORNADA 26 DE LALIGA EA SPORTS.
-Viernes 27 de febrero.
Levante UD - Deportivo Alavés 21.00 horas.
-Sábado 28 de febrero.
Rayo Vallecano - Athletic Club 14.00 horas.
FC Barcelona - Villarreal CF16.15 horas.
RCD Mallorca - Real Sociedad18.30 horas.
Real Oviedo - Atlético de Madrid 21.00 horas.
-Domingo 1 de marzo.
Elche CF - RCD Espanyol 14.00 horas.
Valencia CF - CA Osasuna 16.15 horas.
Real Betis - Sevilla FC 18.30 horas.
Girona FC - RC Celta 21.00 horas.
-Lunes 2 de marzo.
Real Madrid - Getafe CF 21.00 horas.