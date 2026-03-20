El Real Madrid recibirá al Girona el viernes 10 de abril y tendrá más descanso para la vuelta de cuartos en Múnich

Archivo - November 30, 2025, Madrid, Spain: Jude Bellingham (Real Madrid CF) and Vitor Reis (Girona FC) seen in action during the La Liga EA Sports match between Girona FC and Real Madrid at Estadi Municipal de Montilivi. Final score: Girona FC 1 - 1 Real - Europa Press/Contacto/Felipe Mondino - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Girona FC el viernes 10 de abril, a las 21.00 horas, y el FC Barcelona se enfrentará en el Spotify Camp Nou al RCD Espanyol un día después, a las 18.30 horas, y justo antes, a las 16.15, el Atlético de Madrid lo hará en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en partidos correspondientes a la jornada 31 de LaLiga EA Sports 2025-26.

La patronal hizo oficial este viernes los horarios de esa jornada en Primera División, que arrancará el viernes en el feudo blanco y concluirá con la visita del Getafe CF al Levante UD el lunes 13, a las 21.00 horas.

Esta fecha en la competición liguera coincide en plena disputa de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El conjunto de Álvaro Arbeloa, al igual que en la eliminatoria previa ante el Manchester City cuando visitó al RC Celta un viernes, gozará de un día más de descanso al abrir la jornada liguera antes de viajar al Allianz Arena para la vuelta de los cuartos de la máxima competición europea que jugará el miércoles 15 de abril.

Mientras que rojiblancos y blaugranas, emparejados en los cuartos de final, tendrán el mismo descanso como antesala de la disputa final en el Riyadh Air Metropolitano justo seis días después de verse las caras en la Ciudad Condal en la ida.

También esta jornada queda emplazada en medio de los cuartos de Liga Europa y Conference League con Real Betis, RC Celta y Rayo Vallecano como protagonistas y disputando sus encuentros ligueros el domingo ante Osasuna, Real Oviedo y RCD Mallorca, respectivamente.

--HORARIOS DE LA JORNADA 31 DE LALIGA EA SPORTS 2025-26:

-Viernes 10 de abril.

Real Madrid - Girona 21.00.

-Sábado 11 de abril.

Real Sociedad - Alavés 14.00.

Elche - Valencia 16.15.

Barcelona - Espanyol 18.30.

Sevilla - Atlético de Madrid 21.00.

-Domingo 12 de abril.

Osasuna - Betis 14.00.

Mallorca - Rayo Vallecano 16.15.

Celta - Oviedo 18.30.

Athletic Club - Villarreal 21.00.

-Lunes 13 de abril.

Levante - Getafe 21.00.