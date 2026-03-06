El Real Madrid recupera a Asencio y viaja a Vigo con 10 bajas

Raul Asencio during the training day of Real Madrid ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against RC Celta de Vigo at Ciudad Deportiva Real Madrid on March 05, 2026, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El central español Raúl Asencio es la gran novedad en la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al RC Celta este viernes (21.00) en la jornada 27 de LaLiga EA Sports, un duelo para el que el técnico Álvaro Arbeloa presenta hasta 10 bajas.

Asencio vuelve a una convocatoria del conjunto merengue después de su fuerte golpe sufrido ante el Benfica en la vuelta de los 'playoffs' de la Champions, pero Arbeloa no podrá contar, por lesión, con Éder Militao, Eduardo Camavinga, David Alaba, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Kylian Mbappé y Rodrygo Goes, mientras que Álvaro Carreras, Dean Hujsen y Franco Mastantuono son baja por sanción.

Esto obliga al técnico salmantino a completar la lista con hasta siete canteranos: el portero Sergio Mestre; los defensas Diego Aguado y Lamini Fati; y los centrocampistas Jorge Cestero, Manuel Ángel Morán, César Palacios y Thiago Pitarch, que ya fue titular en la derrota (0-1) ante el Getafe CF.

Así, la convocatoria la integran los porteros Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Mestre; los defensas Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Asencio, Fran García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Aguado y Fati; los centrocampistas Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Pitarch; y los delanteros Vinícius Júnior, Gonzalo García y Brahim Díaz.