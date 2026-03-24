El Real Madrid recupera su gran tono de Euroliga frente al Hapoel Tel Aviv

Mario Hezonja of Real Madrid and Levi Randolph of Hapoel IBI Tel Aviv in action during the Turkish Airlines EuroLeague match between Real Madrid and Hapoel IBI Tel Aviv at Movistar Arena on March 24, 2026 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha ganado este martes por un amplio 92-83 al Hapoel IBI Tel Aviv durante la jornada 33 en la fase regular, con destacadas actuaciones de Théo Maledon y de Mario Hezonja en el conjunto madrileño, que de este modo ha prolongado su grata estadística como local en esta Euroliga y ha afianzado su persecución al liderato del Fenerbahçe.

A puerta cerrada en el Movistar Arena debido a la participación de un equipo israelí, los locales empezaron subidos al barco de Facu Campazzo. Una decena de puntos del base argentino, con 7 de 8 en tiros de campo y dos asistencias en 7:27 suyos sobre la pista, canalizaron muchos ataques del Real Madrid en un primer periodo que se cerró en 24-19.

El perímetro le funcionaba poco a ninguno de los dos conjuntos y por parte del Hapoel sorprendió que Elijah Bryant y Dan Oturu, sus mejores armas ofensivas durante el periodo inaugural, calentasen tanto banquillo en el segundo cuarto. Además, los merengues dominaron el rebote y poco a poco abrieron hueco, en especial después de un triple de Sergio Llull.

Lanzamiento a tablero, marca de la casa, del jugador de Mahón. Hasta el descanso quedaban todavía 3:54, pero los pupilos de Sergio Scariolo habían cogido ahí una ventaja (39-28) que supieron administrar hasta el descanso (45-35). De los vestuarios regresó el equipo visitante con un triple de Ish Wainright, puro espejismo a tenor de la reacción blanca.

Walter Tavares encadenó canasta y tapón, y luego encestaron Mario Hezonja y Alberto Abalde sendos triples para ampliar el colchón. Aunque contestó Vasilije Micic desde más allá del arco, acto seguido repitió triple Hezonja; y más adelante, tras una revisión arbitral con cierta sorna en el banquillo local, Chuma Okeke se unió al acierto exterior.

Mediado el tercer cuarto, el Real Madrid mandaba con claridad y su ritmo prevalecía sobre el de un Hapoel agarrado de nuevo a Bryant y a Oturu, pero sin soltura para responder a la defensa de Trey Lyles y Gaby Deck. Con Andrés Feliz de escolta, unos ratos con Facu Campazzo y otros de Théo Maledon, el cuadro madrileño rozó la veintena de renta (63-45).

El entrenador visitante, Dimitris Itoudis, siguió confiando su mando ofensivo a Chris Jones, quien empezó a destacar de cara al aro y ayudó a que el marcador se estrechase un poco (71-60) al término del minuto 30. No obstante, la unidad 'B' del Real Madrid espantó cualquier atisbo de reacción con Feliz letal tirando desde lejos y Lyles desde la 'pintura'.

Igualmente se afanó Usman Garuba por defender en el poste bajo y la presión colectiva dio frutos para regresar a una alta ventaja (84-62), faltando 6:22 para el final del encuentro. Las rotaciones de Scariolo, sacando incluso a Alex Len, facilitaron un desenlace sin sustos. Esto situó al Real Madrid con balance de 21-12 y el Hapoel se quedó en 21-11.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 92 - HAPOEL TEL AVIV, 83 (45-35, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (11), Abalde (6), Hezonja (15), Okeke (6) y Tavares (6) --quinteto inicial--; Lyles (12), Feliz (10), Maledon (13), Deck (8), Llull (3), Garuba (2) y Len (-).

HAPOEL TEL AVIV: Micic (8), Wainright (5), Bryant (13), Malcolm (2) y Oturu (10) --quinteto inicial--; Blakeney (3), Motley (13), Madar (-), Randolph (2), Edwards (10), Jones (15) y Timor (2).

--PARCIALES: 24-19, 21-16, 26-23 y 21-23.

--ÁRBITROS: Javor, Vilius y Racys. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Movistar Arena.