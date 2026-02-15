El Real Madrid remonta al Unicaja antes de verse en la Copa

Unicaja - Real Madrid - HORACIO CABILLA / ACB PHOTO

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid firmó una espectacular remontada (92-96) ante el Unicaja este domingo en su visita al Martín Carpena de la jornada 20 de la Liga Endesa, la última antes de la Copa del Rey de la próxima semana, a la que llegarán también con el sabor del triunfo Barça, Valencia Basket y Baskonia.

El equipo de Sergio Scariolo, recibido con honores en Málaga, se fue muy tocado al descanso (56-39) con la gran primera mitad de los locales. Sin embargo, el Madrid inició una remontada que rubricó en el emocionante último cuarto, dejando en 11 puntos a los andaluces, del duelo que se repetirá el jueves en cuartos de final de la Copa.

Mario Hezonja (26 puntos y 35 de valoración) fue el brazo ejecutor en el Carpena, frenando la racha de cinco victorias seguidas de un Unicaja que llegará avisado al Roig Arena. Los blancos empezaron ya a jugar la Copa y, de paso, reforzaron su liderato en Liga con un sólido balance de 18-2.

Además, el Barça cumplió con creces ante el BAXI Manresa con una gran actuación en el derbi celebrado en el Palau a pesar de las bajas pensando en la Copa. Xavi Pascual prefirió dosificar a Tomas Satoransky, Kevin Punter, Jan Vesely o Miles Norris y, pese a ello, los locales doblegaron a su vecino del Bages por 37 puntos (97-60).

Joel Parra (19 de valoración), Youssoupha Fall (18) y un Will Clyburn que busca aún su mejor versión tras lesión destacaron en un Barça que el próximo viernes se medirá al UCAM Murcia en cuartos de final de la Copa. Además, Nikola Kusturica se convirtió en el jugador más joven en anotar con el Barça en ACB, a sus 16 años.

Por otro lado, el Valencia Basket se lució antes de ejercer de anfitrión del torneo copero con la octava vez esta temporada que supera los 100 puntos. El equipo de Pedro Martínez, con 15-5 segundo en la clasificación, pasó por encima (75-107) de la resistencia del MoraBanc Andorra a domicilio para recuperarse de la derrota la semana pasada ante el Joventut.

Kameron Taylor (22 puntos) inició el despegue 'taronja' en el segundo cuarto, y brillaron también Sergio de Larrea (24 de valoración) y Jaime Pradilla (20). Un acertado e incansable Kyle Kuric (25 puntos) tiró de los andorranos pero el Valencia quiso entonarse para el arranque copero el jueves contra Joventut.

Por otro lado, el Kosner Baskonia afianzó su posición en el 'Top 8' con el derbi (69-76) ante un Surne Bilbao Basket que llevaba diez partidos sin perder entre Europa y Liga. Los de Vitoria asaltaron Miribilla con una gran segunda mitad y la dupla que formaron Trent Forrest y Eugene Omoruyi, ambos con 24 créditos de valoración.

Además, después de su última derrota, el Bàsquet Girona volvió a mirar hacia arriba en la tabla con un décimo triunfo liguero ante el Hiopos Lleida (81-93) en Barris Nord. Los locales fueron a remolque todo el partido pero apretaron en el último cuarto por la victoria que aseguró Pep Busquets como líder para los visitantes.