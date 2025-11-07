El Real Madrid sigue paséandose en el Palau

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha ganado este viernes al Barça (92-101) en el duelo de la novena jornada de la Fase Regular de la Euroliga, en un Palau Blaugrana en el que los blancos volvieron a pasearse para sumar el noveno triunf consecutivo en los últimos Clásicos, con un gran Trey Lyles y un acierto exterior que acabó con las esperanzas de un Barça que tiró demasiado de sus veteranos, que no pudieron aguantar el tipo.

Con esta nueva victoria del Real Madrid, esta vez con un Sergio Scariolo que regresaba al Palau tras 23 años, los blancos se igualan con el Barça a un balance de 5-4 en la tabla y siguen mejorando en esta competición. Además, lo hicieron con un triunfo de los que marcan un hito, con un gran acierto ofensivo y siendo un vendaval imposible de soportar para un Barça que sigue en construcción.

Pese a que la buena noticia en los prolegómenos fue la recuperación de Tornike Shengelia, titular, y de Nico Laprovittola, en el Real Madrid también jugó Edy Tavares, que era duda, para equilibrar esa euforia previa. Y, ya en la pista, el Real Madrid fue muy, pero que muy superior, tanto como para llegar a una ventaja máxima de +18 puntos (69-87) y pasar de los 100 puntos en casa del eterno rival.

La poca pero ruidosa afición blanca se hizo escuchar en un Palau Blaugrana que explotó al ver que su equipo remaba y remaba para poco después de un parcial de 7-0, ya en el último periodo, ponerse a 9 puntos de diferencia. Pero no era una noche mágica de remontadas, tampoco. Era una noche de reivindicación blanca, para mostrar a la Euroliga que los de Sergio Scariolo van recuperando la forma.

El choque ya empezó cuesta arriba para los de Joan Peñarroya, que vieron cómo el Madrid marcaba el ritmo desde el salto inicial. 'Facu' Campazzo, en modo director y ejecutor, abrió el marcador con un triple a una pierna sobre la bocina y repitió poco después desde la misma esquina. Trey Lyles (terminó con 29 puntos) castigó desde el perímetro y Edy Tavares, recién recuperado, dominó también bajo los aros.

El Barça, errático en el tiro y sin chispa atrás, se sostuvo con los veteranos Jan Vesely y Tornike Shengelia, pero un triplazo de Chuma Okeke desde media pista sobre la bocina cerró el primer cuarto con un doloroso 24-34 y con la sensación de que el Real Madrid jugaba con otra velocidad más. O dos.

En el segundo cuarto, los blaugranas intentaron ajustar líneas y Peñarroya movió banquillo, entró Nico Laprovittola para buscar más orden y Kevin Punter calentó muñeca, mientras Will Clyburn activaba su perfil más físico. Aun así, los de Scariolo siguieron castigando con un acierto brutal: Hezonja, en plan ejecutor, alcanzó los 15 puntos al descanso, y Lyles añadió otro triple para firmar la máxima diferencia (+16, 28-44) del momento. El Barça reaccionó con orgullo y logró un 24-24 de parcial en ese segundo cuarto, con Clyburn y Vesely evitando el naufragio (48-58).

El tercer cuarto fue una continuación del recital blanco. Lyles y Hezonja siguieron haciendo daño desde fuera, y cuando el Barça amagó con acercarse (55-68 tras un triple de Punter), un nuevo arreón del Madrid, con un Campazzo brillante y una antideportiva a Tomas Satoransky que desquició al Palau, amplió de nuevo la distancia. Los visitantes llegaron a ponerse con +18 (69-87) tras un triple de Théo Maledon sobre la bocina, ante un público que empezaba a perder la paciencia.

Y el último periodo fue un intento de reacción más anímica que real por parte del Barça, con Kevin Punter (23 puntos, 4/5 en triples) liderando un 7-0 que dio esparanzas y con un Clyburn que añadió energía, pero el Real Madrid, con su experiencia, manejó el marcador con calma. Campazzo, que acabó con 15 puntos y 5 asistencias, volvió a clavar un triple letal a falta de menos de dos minutos (83-97) para enterrar cualquier opción local. Clyburn y Shengelia fueron de lo poco salvable en un Barça que sigue sin encontrar regularidad.

El cierre fue amargo, con pañuelos, pitos y hasta gritos de 'Cubells (el directivo del baloncesto blaugrana, Josep Cubells) dimissió' en la grada, en una noche que acabó recordando a muchas otras. Scariolo celebró con sus jugadores un triunfo con sabor especial en su regreso al Palau, donde el Madrid volvió a mostrarse superior en todo. El Barça, que encaja su cuarta derrota en la Euroliga, sigue buscando un rumbo mientras el Madrid se consolida, por novena vez seguida, como su peor pesadilla.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 92 - REAL MADRID, 101 (48-58, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (7), Punter (19), Clyburn (19), Shengelia (13) y Vesely (15) --quinteto inicial--; Cale (2), Brizuela (3), Hernangómez (3), Fall (-), Laprovittola (10) y Parra (2).

REAL MADRID: Campazzo (15), Abalde (2), Deck (4), Lyles (29) y Tavares (7) --quinteto inicial--; Okeke (3), Hezonja (15), Maledon (12), Garuba (5), Llull (-), Feliz (9) y Len (-).

--PARCIALES: 24-34, 24-24, 21-27 y 23-16.

--ÁRBITROS: Radovic, Sukys y Konstantinovs. Eliminaron a Satoransky en el Barça.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana, 7.294 espectadores.