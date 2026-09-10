El Real Madrid sigue siendo el club de LaLiga con mayor Límite de Coste de Plantilla Deportiva

Yan Diomande of Real Madrid runs with the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Malaga CF at Bernabeu stadium on August 30, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid sigue siendo el club de LaLiga que tiene mayor Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD), el conocido como límite salarial, con más de 830 millones de euros, casi 300 más que un FC Barcelona que sigue mejorando sus números financieros.

La patronal ha dado a conocer este jueves las cifras de cada uno de los 42 equipos que componen LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, con el conjunto madridista el que más margen tiene con 832.786.000 euros, mientras que el actual campeón tiene 582.769.000, más de 100 millones más que el publicado a principios de marzo. Tras ellos, se sitúa el Atlético de Madrid con más de 361 millones, mientras que en lado opuesto está el Sevilla FC, con apenas 20 millones.