El Real Madrid sigue siendo el club de LaLiga con mayor Límite de Coste de Plantilla Deportiva

Florentino Perez, President of Real Madrid, greets the supporters during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Malaga CF at Bernabeu stadium on August 30, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid sigue siendo el club de LaLiga que tiene mayor Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD), el conocido como límite salarial del fútbol profesional, con más de 830 millones de euros, casi 300 más que un FC Barcelona que sigue mejorando sus números financieros.

La patronal dio a conocer este jueves las cifras de cada uno de los 42 equipos que componen LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, con el conjunto madridista el que más margen tiene con 832,786 millones de euros, mientras que el actual campeón tiene 582,769, más de 100 millones más que el publicado a principios de marzo. Tras ellos, se sitúa una vez más el Atlético de Madrid con más de 361 millones.

El conjunto madridista tenía a principio de verano un LCPD de 553 millones, pero lo ha incrementado en casi 300 millones para obtener una cifra récord, algo "habitual" para Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga ya que recordó que "los clubes que cumplen determinados ratios pueden usar sus ahorros para incrementarlo hasta en un 25 por ciento".

Por su parte, el Barca no creció tanto en ese mismo periodo, cerca de 45 millones de euros, pero sí mantiene su evolución de los últimos años para patentar su recuperación financiera. De hecho, hace casi un año, cuando se publicaron estas cifras tras el mercado del verano de 2025, el equipo que preside Joan Laporta lo tenía en algo más de 351 millones, una cantidad que elevó tras el mercado invernal a más de 432.

"El FC Barcelona venía de una situación con dificultad, pero ha ido teniendo más ingresos, unos mejores gastos de estructura. Ha sido castigado y penalizado durante años y ha ido recuperando esas pérdidas", remarcó Gómez, que confirmó que el actual campeón está en la regla del '1-1' y que con la operatividad del nuevo Spotify Camp Nou estará "mucho mejor", aunque advirtió que las cifras por jugar en el Lluis Companys fueron "muy buenas".

Por detrás de los dos denominados 'grandes' sigue el Atlético de Madrid, con un límite de 361,287 millones de euros, un incremento, ligero respecto a sus dos rivales, de 35 millones en relación con el año anterior. Villarreal CF (170.564 millones), Real Betis (142.847), Athletic Club (139.203) y Real Sociedad (137.190) son los otros clubes de Primera por encima de los cien millones de euros.

En el polo opuesto, el Sevilla FC sigue como 'farolillo rojo', con apenas 20 millones de euros, muy parecido a hace un año, seguido del recién ascendido Málaga CF (33.634) y Deportivo Alavés (43.253). Gómez elogió al conjunto sevillista que esta campaña "va a estar muy cercano al equilibrio", mientras que Javier Tebas, presidente de LaLiga, destacó "el esfuerzo" de club hispalense, que está pagando el haber dejado de jugar principalmente la Liga de Campeones.

El límite salarial global en LaLiga EA Sports asciende a más de 3100 millones, un 15 por ciento más, y en cuanto a LaLiga Hypermotion es de 250.510 millones, con los recién descendidos Girona FC y RCD Mallorca como los que más LCPD tienen con 35 y 34,6 millones, respectivamente.

El mandatario aseguró que está pendiente de la brecha económica que se puede estar ampliando entre el Real Madrid y el FC Barcelona y el resto de clubes. "Me preocupa la diferencia que se está haciendo entre algunos equipos. El nuevo formato de las competiciones europeas está canibalizando el mercado de los derechos audiovisuales y si seguimos esta corriente me preocupa porque se está haciendo un fútbol de dos velocidades, lo que juegan competiciones europeas y los que no", subrayó.

"NO ESTAMOS AQUÍ PARA HACER UNA LIGA INSOSTENIBLE"

"La obligación de las ligas y las federaciones es ver que pasa a medio o largo plazo. Este devenir es una situación complicada y Francia e Italia están bastante destruidas, la Premier tiene más capacidad de resistencia, pero a largo plazo va a tener una situación de dos velocidades", agregó al respecto.

Con todo, dejó claro que "no hay reticencias" entre los clubes por estas exigencias económicas. "Lo que los clubes quieren es que se cumpla el reglamento que lleva 14 años, pero que se adapta cada año. Si abres y permites que un club pueda gastarse más que lo que ingresa vas a generar un periodo inflacionista y Javier y yo no estamos aquí para hacer una liga insostenible. Este año hay un 15 por ciento más de masa salarial y otras veces, como con el COVID, tienes que apretar. El desafío a cinco años es que sigamos manteniendo la sostenibilidad del fútbol español", puntualizó.

También insistió en la mala situación financiera de la Premier League que con su nueva normativa que contempla que los clubes sólo pueden gastar el 85 por ciento de su importe neto de la cifra de negocios más los beneficios derivados de traspasos de futbolistas en salarios y comisiones a agentes "es más inflacionista".

"Pierde 2.000 millones de euros junto con la Championship y cuando se pierde dinero, alguien lo tiene que pagar. Esto le preocupa al gobierno inglés que ha creado este órgano regulador fuera de la Premier, lo que demuestra que Reino Unido está preocupado por estos números", sentenció.

En este sentido, Javier Gómez aclaró que el campeonato inglés "va a seguir con pérdidas" y que "su inflación arrastra al resto de ligas". Además, explicó que los precios que se han visto en su mercado de fichajes "están en una burbuja".

Por otro lado, Tebas celebró que Leo Messi pueda adquirir el CD Eldense, actualmente en LaLiga Hypermotion, sin olvidar que Cristiano Ronaldo tiene el 25 por ciento de la UD Almería. "Que los dos mejores jugadores de la historia quieran invertir en clubes en España es un orgullo", indicó.