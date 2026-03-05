Carsen Edwards of Virtus Bologna and Andres Feliz of Real Madrid in action during the EuroLeague Regular Season Round 30 match between Real Madrid and Virtus Bologna at Movistar Arena on March 05 2026, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid sobrevive a Edwards y a una resistente Virtus

El conjunto madridista solo acaba al final (92-84) con la resistencia visitante y sumar una importante victoria en la Euroliga

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid sumó este jueves una trabajada victoria en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 después de imponerse por 92-84 en el Movistar Arena a la Virtus Bolonia italiana, un rival que nunca dio su brazo a torcer y que sólo cedió en el tramo final de un disputado encuentro donde los locales también sobrevivieron a los momentos de Carsen Edwards, autor de 32 puntos.

El equipo de Sergio Scariolo defendió su preciada actual posición en el 'Top 4' de la máxima competición continental y alcanzó su decimonovena victoria, la decimocuarta de quince posibles en su cancha. No lo tuvo fácil porque su rival, pese no tener buenos números como visitante, se agarró a sus opciones gracias a Edwards, únicamente frenado por un gran Andrés Feliz y más explosivo en el primer acto, Luca Vildoza (15) y al triple para pelear hasta la aparición final de Mario Hezonja y Facundo Campazzo.

El Real Madrid se topó desde el salto inicial con la inspiración de Edwards, encargado de avisar de una noche ajetreada para los locales, que no cogieron ritmo hasta el final del primer cuarto. El base visitante empezó muy entonado y aportó 10 puntos para, junto a Vildoza, lanzar el dominio inicial de los de Ivanovic (10-17).

Hezonja y Tavares daban la réplica del once veces campeón de Europa, pero la Virtus seguía firme (14-21) hasta la entrada de la unidad 'B' merengue, que coincidió con el descanso para el explosivo base rival. La energía de Andrés Feliz, Gaby Deck y Usman Garuba, más el talento de Trey Lyles, que no tuvo continuidad y firmó un mal partido, y Theo Maledon cambió el guión italiano y lo convirtió en madridista.

En cambio, los recursos desde el banquillo de Ivanovic no surtieron tanto efecto y su equipo pasó a ser dominado con un parcial de 17-2 para verse abajo peligrosamente (31-23). Edwards no se desenchufó en su descanso y volvió a la pista para reenganchar a los visitantes con otra racha de siete puntos consecutivos.

El Real Madrid encajó este golpe y un triple, un aspecto que no le funcionó a su mejor nivel (3/11 en la primera mitad), de Sergio Llull volvió a estirar algo el marcador (30-30). Desde el triple respondió el conjunto italiano para volver a estrechar las cosas, pero tras una gran canasta de Edwards, en su punto 22 en casi 17 minutos, y un triple sobre la bocina pasado el mediocampo de Campazzo, dejaron a los locales por delante al descanso (46-40).

LA VIRTUS SE PONE POR DELANTE

Los de Scariolo volvieron a aprovechar que la estrella de la Virtus no salió de inicio en el tercer cuarto y pegó otro estirón tras un '2+1' de Tavares, que hizo mucho daño en las dos zonas (14 puntos y 5 tapones), para superar por fin la decena de renta (51-40) ante un rival que tardó tres minutos en hacer una canasta. El equipo madridista subía el nivel defensivo, con Feliz incomodando mucho a Edwards, que no podía lanzar tiros sencillos, y con Hezonja agresivo en las líneas de pase.

El esfuerzo atrás no tuvo tanta recompensa en ataque y el Real Madrid mantenía el dominio tras un mate de su 'gigante' caboverdiano (56-45), pero no terminaba de romper el encuentro y con alguna pérdida de más que cortaba su ritmo en ataque, dio vida a los de Ivanovic pese a la inusual ausencia de puntos de Edwards. Los locales se atascaron en ataque y sólo fueron capaces de anotaron ocho puntos en los últimos seis minutos, tres de ellos en un triple in extremis de Deck que les permitió entrar mínimamente por delante para los diez minutos finales (63-60).

La victoria se había encarecido para el once veces campeón de Europa, que veía además como a Edwards se le unía un inspirado Vildoza en un inicio de cuarto donde los triples entraban en ambos aros y también se repartían los rebotes ofensivos. Así, a falta de cuatro minutos, igualdad máxima (77-77).

Pero en la tensión del momento, el Real Madrid supo manejarse mejor gracias a sus 'primeros espadas'. Hezonja y Campazzo acertaron con dos triples consecutivo para coger un oxígeno y asfixiar a una Virtus, ahogada al final y que terminó por hincar la rodilla en un Movistar Arena donde su dueño sigue casi perfecto.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 92 - VIRTUS BOLONIA, 84 (46-40, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (12), Abalde (-), Hezonja (19), Okeke (5) y Tavares (14) --quinteto inicial--; Lyles (5), Feliz (6), Maledon (8), Deck (9), Llull (9) y Garuba (5).

VIRTUS BOLONIA: Edwards (32), Vildoza (15), Alston Jr (11), Jallow (3) y Smailagic (4) --quinteto inicial--; Niang (4), Morgan (5), Diarra (6), Akele (-), Diouf (4), Ferrari (-).

--PARCIALES: 22-23, 24-17, 18-21 y 28-23.

--ÁRBITROS: Belosevic, Nedovic y Bittner.

--PABELLÓN: Movistar Arena.