El Real Madrid sobrevive y evita el precipicio

El conjunto madridista suma su primera victoria en la Champions ante un Inter que le igualó un 2-0 y que le tuvo contra las cuerdas

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid arrojó luz a su futuro en la Liga de Campeones tras lograr este martes su primera victoria al imponerse de forma muy sufrida al Inter de Milán italiano por 3-2, en un partido donde estuvo contra las cuerdas y al borde del precipicio tras dejar escapar una ventaja de 2-0.

El conjunto de Zinédine Zidane evitó complicarse la vida gracias a un gol en el minuto 80 de Rodrygo, en lo que fue uno de sus escasos tiros a puerta en una segunda parte donde su rival le superó, pero al que le faltó la puntería que sí tuvo el joven delantero brasileño.

No fue un encuentro brillante de los madridistas, que ni siquiera fueron capaces de controlar el duelo ante los 'neroazzurri' cuando se pusieron 2-0 con los tantos de Benzema y Sergio Ramos. Perdió su ventaja y sufrió, pero se llevó tres puntos de oro que le devuelven todas las opciones en la competición.

El partido apenas tuvo control en los primeros 45 minutos. El Real Madrid salió mejor, de nuevo con el 4-3-3 y con Valverde acompañando a Casemiro y Kroos y dejando otra vez en el banco a Modric, y fue el que amenazó de primeras, sobre todo con una buen disparo de Asensio que neutralizó con reflejos Handanovic.

Sin embargo, no logró dominar, principalmente porque los tres medios no consiguieron conectar con el trío de arriba, bien sujetado Hazard por un D'Ambrosio que le seguía allá donde fuera y que apenas le dejaba que se diese la vuelta, lo que también terminó de desconectar en muchos momentos a Benzema, mientras que Asensio no sacaba provecho al buen trabajo por el lado derecho de Lucas Vázquez.

El Inter también se enredaba en errores en su creación, víctima del mal partido de Vidal y Brozovic, y de la poca participación de Barella, su hombre de más talento en esa zona. De todos modos, a los visitantes les quedaba Lautaro Martínez. El argentino, muy solo, libró un bonito duelo con Sergio Ramos y también probó a Courtois para mostrar el peligro 'neroazzurro'.

Las presiones se imponían y provocaban que el juego apenas tuviera continuidad por ninguno de los dos equipos. En una de ellas, poco después de que un hiperactivo Valverde tuviese otra buena ocasión, Mendy apretó a Achraf, y el exmadridista cometió el error de enviar el balón desde muy lejos a Handanovic. Por allí rondaba un rápido Benzema, que llegó antes que el esloveno para dribrarle y marcar a puerta vacía.

EL INTER EMPATA Y TIENE LAS MEJORES OCASIONES

El 1-0 no cambió el escenario y tampoco el 2-0 que llegó minutos después cuando Sergio Ramos cabeceó inapelable un saque de esquina para celebrar su gol 100 como madridista. Pero los de Zinédine Zidane no acertaron a manejar su renta y permitieron que el Inter se metiese enseguida en el encuentro. Barella dejó muestras de su clase con una dejada de espuela a Lautaro y el '10' demostró sus dotes goleadoras para devolver las opciones a los de Antonio Conte.

Tras el descanso, el conjunto italiano tuvo más decisión para buscar el empate y al Real Madrid le continuó costando generar fútbol. Además, en su presión, dejaba espacio a la espalda de su defensa, el mejor argumento para los visitantes para aprovechar la velocidad de Lautaro, Barella y Perisic.

Con el partido en su fase más 'calmada' en cuanto a ocasiones, pero con los 'neroazzurri' amenazando más, Zidane trató de mejorar el juego de ataque con la entrada del dúo Vinicius y Rodrygo, relevos de Asensio y de un Hazard que sigue buscando ritmo y que jugó muy lejos de donde más peligro puede crear.

Lucas Vázquez tuvo el mejor acercamiento con un 'punterazo' que se fue algo desviado de la portería de Handanovic, pero el premio fue para el Inter. Una nueva pérdida en el medio acabó con Lautaro sirviendo a Perisic para que el croata pusiese la igualada y abriese un 'nuevo' partido con más urgencias para los locales, a los que el empate no les valía demasiado.

Los de Conte siguieron apretando ante un rival que se iba poco a poco descomponiendo. Ramos se cruzó vital ante Achraf y Lautaro y Perisic rozaron el 2-3 para un equipo muy superior en lo físico. Zidane tiró de Modric, pero fue Valverde y su poderío el que desenredó el entuerto a falta de diez minutos. El uruguayo se deshizo de rivales y metió un balón en profundidad a Vinicius, que en su afán por buscar a Benzema, encontró a Rodrygo, que dio alivio a un sufrimiento que sólo concluyó con el pitido final.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 3 - INTER DE MILÁN, 2 (2-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos (Modric, min.78); Asensio (Rodrygo, min.64), Benzema y Hazard (Vinicius, min.64).

INTER DE MILÁN: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Achraf, Vidal (Nainggolan, min.87), Brozovic, Barella (Gagliardini, min.78), Young; Perisic (Alexis, min.78) y Lautaro Martínez.

--GOLES.

1-0, minuto 25. Benzema.

2-0, minuto 33. Sergio Ramos.

2-1, minuto 35. Lautaro Martínez.

2-2, minuto 68. Perisic.

3-2, minuto 80. Rodrygo.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA). Amonestó a Valverde (min.62), Casemiro (min.85) y Courtois (min.92), por el Real Madrid, y a Vidal (min.44), Brozovic (min.51), Barella (min.72), por el Inter.

--ESTADIO: Alfredo Di Stéfano.