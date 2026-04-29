El Real Madrid sucumbe ante la fragilidad defensiva

Hector Bellerin of Real Betis shoots for goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and Real Madrid at La Cartuja stadium on April 24, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid vive un final de temporada alejado de las opciones de título, eliminado de la Liga de Campeones en cuartos de final y de la Copa del Rey Mapfre en octavos, mientras el FC Barcelona avanza casi sin obstáculos hacia la reválida del trofeo liguero, después de unos meses en los que la fragilidad defensiva, sin una pieza clave como Thibaut Courtois, ha sido un enemigo madridista.

Ni con Xabi Alonso ni con Álvaro Arbeloa. Este curso el Real Madrid no ha logrado encadenar más de dos porterías a cero consecutivas, y la última vez que lo logró en LaLiga EA Sports fue en las dos primeras jornadas del presente campeonato. Un lastre determinante a la hora de pelear por los títulos, cuando antes de comenzar la jornada 34 los blancos ya han recibido 31 goles.

Con el gol en el último minuto del añadido de Héctor Bellerín, que puso el 1-1 en La Cartuja ante el Real Betis, ya son 10 las jornadas ligueras seguidas que el conjunto merengue es incapaz de no recibir al menos un gol rival. A nivel doméstico, recibe gol desde que venciera por 0-2 en Mestalla al Valencia CF el pasado 8 de febrero.

Son casi tres meses recogiendo el balón de la portería madridista en Liga, aunque este bagaje es peor aún si atendemos a los encuentros del campeonato doméstico disputados en el Santiago Bernabéu. Y es que ni Courtois ni Andriy Lunin acaban imbatidos en casa desde el 17 de enero, en el primer partido liguero dirigido por Arbeloa desde el banquillo tras la destitución de Xabi Alonso, el 2-0 ante el Levante UD.

Precisamente, los porteros son importantes aquí. Ya parecía habitual la parada milagrosa de un Courtois obligado a obrar este tipo de acciones. Con el belga bajo palos, el Real Madrid logró sus 11 porterías a cero en Liga, y en Champions en el segundo guardameta que más paradas ha realizado, con 56 en 11 partidos -y en el undécimo fue sustituido en el descanso-, es decir, poco más de 5 intervenciones por encuentro.

Con las 56 paradas realizadas por el belga en los 28 partidos que ha disputado en Liga y las 9 de la Supercopa de España, la media es de 3 por encuentro, una cifra elevada para un equipo como el Real Madrid. Y su baja por una lesión en el abductor izquierdo no sentó bien a un equipo que ha visto desde entonces como su portería nunca se ha quedado a cero, con Lunin como su guardián final.

La última vez en todas las competiciones fue el 11 de marzo, con el 3-0 al Manchester City en Champions y, desde entonces, 7 partidos recibiendo gol. Atendiendo a la Liga, donde los blancos han perdido en los últimos meses una renta de siete puntos en el liderato, del que ahora están a 11, esos 31 tantos encajados hasta ahora, en 33 jornadas disputadas, parecen demasiados para competir por el título. Tampoco ayudaron seguramente las continuas bajas en la defensa, sobre todo los centrales, con especial mención para otro año aciago en este sentido para el brasileño Eder Militao.

Y es que los blancos, cuando fueron campeones en las últimas 10 temporadas, solo en una ocasión lo lograron con una cifra superior (en la 16-17, con 41), aunque esta campaña todavía restan cinco jornadas por disputarse. También levantaron el título en la 23-24, con 26 goles en contra; en la 21-22, con 31; y en la 19-20, con 25.