El Real Madrid supera al Valencia Basket y alza su décima Minicopa Endesa

El Real Madrid supera al Valencia Basket y alza la Minicopa Endesa 2026

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha conquistado la Minicopa Endesa 2026 tras ganar este domingo en la final, celebrada en el Roig Arena, al Valencia Basket (77-93), un décimo título que afianza al club blanco como el equipo con más trofeos conseguidos en la competición, mientras que el Tirma Gran Canaria ha concluido tercero después de imponerse al Barça (65-71).

Por cuarta vez en los últimos cinco años, el Infantil A blanco alzó el trofeo apoyándose en el sensacional partido del ala-pívot maliense Moussa Balla Traoré, que anotó 27 puntos, capturó 22 rebotes y acabó con 43 de valoración, mientras que el también jugador madridista Mason Broyles fue elegido 'MVP' de la competición.

Broyles, invitado del Real Madrid, desató la locura con 13 puntos de los 27 que permitieron a los suyos mandar al término del primer cuarto (21-27). Promise Amandi y Albert Monsonis empujaron al equipo 'taronja' para mantener igualado el choque, pero un 0-6 en los últimos minutos permitió a los madridistas marcharse con ocho puntos de ventaja al descanso (43-51).

En la reanudación, Valencia apretó y llegó a ponerse a solo dos puntos, pero otro parcial de 0-7 estiró la renta del cuadro madrileño, que incrementó su nivel defensivo y fijó su superioridad en la pintura. La distancia era de 20 puntos al final del tercer cuarto. La diferencia resultó insalvable para el cuadro 'taronja', que aún así se empeñó en maquillar el resultado en el tramo final del encuentro.

El quinteto ideal de la Minicopa Endesa 2026 estuvo formado por Dariel Feliz (Tirma Gran Canaria), Amadou Maiga (Cajasiete Fundación CB Canarias), Mason Broyles (Real Madrid), Issa Kamaté (Barça) y Patrik Eke (Valencia Basket).