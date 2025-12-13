Archivo - Nahuel Tenaglia of Deportivo Alaves competes for the ball with Jude Bellingham of Real Madrid CF during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Real Madrid CF at Mendizorrotza on April 13, 2025, in Vitoria, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid tiene examen en Mendizorroza

Los de Xabi Alonso se enfrentan al Alavés muy tocados por sus dos últimas derrotas, con la misión de encontrarse y no ceder más terreno con el líder

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este domingo (21.00) al Deportivo Alavés en la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-26, otro examen para Xabi Alonso y los suyos después de las derrotas ante el RC Celta y el Manchester City, con dudas rodeando al proyecto y sin margen para no ceder aún más terreno en la lucha por el liderato, mientras que el conjunto vasco llega con moral tras un reciente triunfo que cortó su peor racha del curso.

El conjunto merengue, segundo a cuatro puntos del Barça, sigue inmerso en una preocupante crisis de resultados y juego y sufrió otro revés en forma de derrota (1-2) ante el Manchester City en Champions. El equipo entrenado por Alonso mostró más actitud y compromiso que en el 0-2 frente al RC Celta, también en el Santiago Bernabéu, pero otra vez el resultado pone contra las cuerdas al tolosarra y su plantilla, también señalada por la afición blanca tras el partido europeo.

En este contexto algo turbulento, el Real Madrid pasa examen, de nuevo, en Mendizorroza, donde parece que solo una victoria seguiría sosteniendo la confianza en este cuerpo técnico. En el recuerdo más reciente, dos triunfos por la mínima (0-1) para los merengues en sus dos últimas visitas, lo que demuestra la complejidad de un feudo en el que solo han ganado este curso Celta (0-1) y Sevilla FC (1-2).

A la dificultad del escenario se suma una enfermería repleta de bajas, principalmente en defensa. Y es que Alonso viaja a Vitoria solo con tres jugadores de la zaga del primer equipo totalmente sanos -Raúl Asencio, Antonio Rüdiger y Dean Huijsen, recuperado de sus problemas físicos-, ya que Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba y Ferland Mendy están lesionados; Álvaro Carreras y Fran García, sancionados. Xabi Alonso deberá completar su defensa con un Fede Valverde que se ocupará del carril derecho.

Tampoco viajan Eduardo Camavinga ni Endrick, expulsado ante el Celta, pero sí un Kylian Mbappé, 'pichichi' de la competición con 16 dianas y responsable de la mitad de los goles del Real Madrid en Liga, que ni siquiera calentó contra el City. El francés tiene el dedo anular roto y ha dejado atrás unas molestias en la pierna izquierda que no le impedirán estar en Mendizorroza.

El regreso del atacante galo reforzará a un equipo que se atasca ante bloques bajos y con poco profundidad. Vinícius Júnior, Jude Bellingham y un Rodrygo Goes que cortó su sequía de 32 partidos ante el City tendrán también la responsabilidad de hacer crecer a los blancos en ataque.

Enfrente estará un Alavés con mucho mejor ánimo que los blancos, gracias a sus dos últimas victorias consecutivas en Copa del Rey y en Liga, en casa ante la Real Sociedad. Los 'babazorros' quieren convertir el triunfo del Real Madrid en San Mamés (0-3) en un oasis en el desierto reciente a domicilio del conjunto merengue, y para ello deben repetir triunfo en casa, algo que no consiguen desde septiembre del año pasado.

Esa última victoria contra la Real Sociedad cortó la depresión de tres derrotas seguidas en Liga contra Girona (1-0), Celta (0-1) y FC Barcelona (3-1) y ahora están instalados en la tranquila zona media de la tabla, a 6 puntos de la tabla. Aunque su asignatura pendiente es la regularidad, que puede construir a través de hacer fuerte Mendizorroza, donde este curso ha logrado 4 victorias en 8 partidos. Además, no vencen a los blancos desde octubre de 2018.

Respecto a las ausencias, la única duda es la de Jon Guridi, por lo que el 'Chacho' Coudet tiene a toda su plantilla disponible. Por ello, no habrá muchas novedades en el once y el técnico argentino seguirá confiando en un bloque al que vuelve tras sanción Antonio Blanco. Por las bandas, Calebe y Abde Rebbach parten con ventaja, mientras Carlos Vicente espera también su oportunidad.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada; Blanco, Ibáñez, Suárez; Calebe, Boyé y Rebbach.

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Huijsen; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinícius.

--ÁRBITRO:

--ESTADIO: Mendizorroza.

--HORA: 21.00/DAZN.