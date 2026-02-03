El Real Madrid tropieza en Atenas en los instantes finales

Archivo - November 14, 2025, Madrid, Spain: Cedi Osman of Panathinaikos in action during the Turkish Airlines Euroleague match between Real Madrid and Panathinaikos AKTOR Athens at Movistar Arena. Final score; Panathinaikos Aktor Athen victory 77-87 - Europa Press/Contacto/Atilano Garcia - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha caído este martes por un estrecho 82-81 en su visita al Panathinaikos BC durante la jornada 26 de la fase regular de la Euroliga, en un partido de elevado voltaje y que ha resuelto Jerian Grant con una canasta ganadora para el conjunto heleno en los instantes finales.

En el Telekom Center de Atenas (Grecia), Mario Hezonja encauzó un buen inicio de los visitantes tirando desde el perímetro, mientras que en el Panathinaikos era T.J. Shorts el catalizador ofensivo de casi todo. Aunque un triple frontal de Juancho Hernangómez acortó distancias en el marcador (11-14), de inmediato le devolvió la 'moneda' Facu Campazzo.

Luego hubo otro triple de Alberto Abalde para doblar el Real Madrid a su adversario (11-22), a dos minutos y medio de acabar el primer periodo. Más allá de lo que sacase Cedi Osman en el poste bajo, los planes locales en ataque pasaban por el veterano Kostas Sloukas, dosificando el puesto de Shorts, pero sin el impacto deseado por su entrenador Ergin Ataman.

Enfrente, la unidad 'B' de los merengues se amplió saltando a la cancha Alex Len para lidiar por dentro y Gabriele Procida para hacerlo por fuera. Sergio Scariolo también quería rotar a piezas clave, sabedor de que Andrés Feliz y Sergio Llull formaban un dúo de bases de calidad para ayudar a Trey Lyles contra Nikos Rogkavopoulos y a veces ante Dinos Mitoglou.

Eso sí, Sloukas era el alma de los verdes y con dos acciones seguidas puso el 29-35 a 3:34 del descanso. Los hombres más altos del Real Madrid sufrían por su culpa y por Shorts, quien volvió a apretar el marcador con un 2+1, habiendo sacado falta personal a Len. Y él mismo trató de sacarle otra luego a Hezonja en un triple, pero sin convencer al trío arbitral.

Ilija Belosevic, Milivoje Jovcic y Jakub Zamojski le pitaron falta al activadísimo base normacedonio, truncándose un ritmo de encuentro que beneficiaba a su equipo. De nuevo el Real Madrid aumentó su colchón y, para colmo local, a Sloukas se le señaló una falta técnica por protestar tras un forcejeo de balón. Al descanso, los blancos iban 36-44 arriba.

Sin embargo, en el vestuario debió de haber una larga riña de Ataman, marca de la casa. El Panathinaikos remontó con dos canastas seguidas de Osman y un triple de Sloukas que culminó un parcial de 14-1, acumulado entre el final del segundo cuarto y el comienzo del tercero, para situarse 46-44. Pero entonces Chuma Okeke metió, como bálsamo, un triple esquinado.

La inercia del partido había cambiado, sobre todo por el paso adelante de Osman, si bien el Real Madrid estaba conteniendo los peores arreones de su oponente. Con Richaun Holmes cargado de faltas y Kenneth Faried siendo inoperante, su juego interior lastraba al equipo griego. Así, Sloukas con la capa de héroe coló un triple y estableció el 60-61 en el minuto 30.

Para abrir el cuarto y último periodo, Juancho Hernangómez y Jerian Grant clavaron sendos tiros desde más allá de 6,75 metros. Llull también acertó en un triple posterior y robó una pelota que, pese a no acabar en canasta ese contraataque, reconectó a un Real Madrid que se iba apagando.

Por el contrario, el 'PAO' no necesitaba reconectar, menos aún tras un mate durísimo de Faried en la cara de Len. Lo jaleó un pabellón que casi de seguido celebró otras dos canastas de Grant en pleno 'momentum' local, alargado por un cambio de decisión arbitral que perdonó a Holmes la quinta falta personal y acarreó falta técnica a Scariolo, visiblemente enfadado.

73-67 reflejaban los luminosos del Telekom Center a 3:38 de terminar el partido y tomó Len, de manera sorprendente, la responsabilidad del ataque madridista. El pívot de Lugansk (Ucrania) se dejó por el camino un tiro libre, irrisorio por no haber tocado el aro, y el 'PAO' gastó un tiempo muerto de cara al desenlace, donde el jugador ucraniano seguía inspirado.

Campazzo aprovechó un bloqueo suyo para penetrar hacia el aro y empatar (75-75) a minuto y medio del bocinazo definitivo. Además, el equipo verde falló tiros importantes en manos de Hernangómez, Grant y Osman, y encima Sloukas perdió un balón tontamente tras haber errado Campazzo un triple.

44.6 en el cronómetro, Lyles dobló un pase desde la línea de fondo... y lo convirtió Len en un matazo, siendo incluso objeto de falta. Ese 2+1 fue el 75-78 y faltaban por consumir 30.8, tiempo de sobra para una canasta de Sloukas, una pérdida de Abalde quizá apretado en falta y un triple frontal de Hernangómez, que la afición ateniense festejó como si fuese un título.

Al regreso de un tiempo muerto de Scariolo, los merengues montaron su ataque para Hezonja en un costado de la cancha y el alero croata encaró a Grant, quien estuvo blando y pardillo en ese marcaje; el '11' del Real Madrid se marchó de él, recibió su toque, anotó a tablero y transformó el tiro adicional de la discutida falta, para colocar con ello el 80-81.

Le tocó a Ataman cuajar algo en otro tiempo muerto, de cara a los 8.7 que había por gastar en el reloj. Y sus pupilos no le decepcionaron, con un aclarado para que Grant hiciera un reverso, con Feliz encima, y tirase mientras daba un paso hacia atrás; ese balón embocó el aro y luego a la desesperada Campazzo no atinó un lanzamiento desde cancha propia.

Esta amarga derrota 'in extremis' dejó al Real Madrid con un balance de 16-10, como inquilino de un pelotón de equipos que transitan la frontera del 'play-in' y de las posiciones de acceso directo a los 'playoffs'. No en vano, el 'PAO' luce idéntico balance de 16-10 en esa tabla clasificatoria.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PANATHINAIKOS, 82 - REAL MADRID, 81 (36-44, al descanso).

--EQUIPOS.

PANATHINAIKOS: Shorts (9), Grant (19), Osman (12), Hernangómez (9) y Faried (6) --quinteto inicial--; Sloukas (22), Mitoglou (2), Holmes (3), Rogkavopoulos (-), Kalaitzakis (-), Samodurov (-) y Toliopoulos (-).

REAL MADRID: Campazzo (11), Abalde (8), Hezonja (13), Okeke (8) y Tavares (2) --quinteto inicial--; Lyles (2), Garuba (4), Feliz (5), Llull (7), Len (18) y Procida (3).

--PARCIALES: 16-26, 20-18, 24-17 y 22-20.

--ÁRBITROS: Belosevic, Jovcic y Zamojski. Eliminaron por faltas personales a Holmes y Faried en el Panathinaikos.

--PABELLÓN: Telekom Center Athens, 18.999 espectadores.