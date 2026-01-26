Real Madrid-Unicaja, duelo estrella de cuartos de la Copa del Rey 2026

Trofeo de la Copa del Rey de baloncesto - ACB

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Copa del Rey 2026 de baloncesto, que se disputará del 19 al 22 de febrero en el Roig Arena de Valencia, tendrá en cuartos de final duelos tan intensos como el que medirá al anfitrión Valencia Basket contra el Joventut de Badalona, un gran partido para abrir boca entre Real Madrid y Unicaja y, el viernes, duelos todavía abiertos para Barça y La Laguna Tenerife, que se medirán a UCAM Murcia o Kosner Baskonia.

Real Madrid-Unicaja, Valencia Basket-Joventut Badalona, Barça- UCAM Murcia/Kosner Baskonia y Kosner Baskonia/UCAM Murcia-La Laguna Tenerife son los cruces de una Copa que estrenará al Roig Arena como sede de una gran competición y que todavía tiene detalles por decidir para darle más bola al torneo.

Este lunes, el Teatre Martin i Soler del Palau de les Arts Reina Sofía acogió el sorteo de emparejamientos de la Copa ACB una vez que la jornada 17 de la Liga Endesa acabó de dar los billetes pendientes para un total de 8 participantes: Real Madrid, Valencia Basket, Barça, Kosner Baskonia, UCAM Murcia, Unicaja, La Laguna Tenerife y Joventut Badalona.

No obstante, el último cabeza de serie será o bien Kosner Baskonia o bien UCAM Murcia y se sabrá cuando se dispute el partido aplazado entre Dreamland Gran Canaria y Kosner Baskonia. Los vitorianos serán cabeza de serie y jugarán contra La Laguna Tenerife si ganan en Gran Canaria, y si pierden jugarían contra el Barça y sería entonces el equipo murciano el cabeza de serie y el rival de los tinerfeños.