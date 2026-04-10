El Real Madrid "valora extraordinariamente" la labor de su dirección deportiva y no busca un director deportivo

Archivo - Florentino Perez, President of Real Madrid, attends during the Ordinary General Assembly of Representative Members of Real Madrid C.F. at Ciudad Deportiva Real Madrid on November 23, 2025, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid aseguró este viernes que no busca incorporar a su actual estructura a un director deportivo ya que "valora extraordinariamente" el trabajo que realiza su actual dirección deportiva que encabeza José Ángel Sánchez.

El programa 'El Larguero' de la Cadena SER informó en su último programa que el conjunto madridista estaría pensando en una reestructuración de su organigrama y que estudia estudia incorporar un director deportivo a su estructura de fútbol, lo que conllevaría la separación de la figura del director general, cargo actual de José Ángel Sánchez, y la del director deportivo, un puesto que en el club que preside Florentino Pérez no existe como tal desde la marcha en 2014 de Miguel Pardeza.

Sin embargo, el Real Madrid salió al paso de esta información y lo negó con firmeza, calificándola de "rotundamente falsa". "El Real Madrid valora extraordinariamente la labor que viene desarrollando la dirección deportiva del club, que nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas de toda nuestra historia con la consecución de numerosos títulos, entre ellos seis Copas de Europa en diez años", se limitó a añadir el comunicado del 15 veces campeón continental.