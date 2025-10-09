El Real Madrid vence plácidamente al ASVEL

Okeke encabezó otro paso adelante del equipo de Scariolo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció con comodidad al ASVEL Villeurbanne francés este jueves (85-72) en el Movistar Arena en la tercera jornada de la Euroliga, un partido plácido para los de Sergio Scariolo, que se alejaron en el marcador desde el comienzo, supieron mantener la diferencia, y la ampliaron de forma definitiva en el último cuarto.

El partido ya empezó torcido para el equipo galo, con la ausencia de su base titular, un Nando de Colo que había sido el jugador más importante para Pierric Poupet en el inicio de temporada, pero que no pudo recuperarse a tiempo para jugar en el Movistar Arena. Los blancos se aprovecharon de ello, a pesar de la baja de Alberto Abalde, que suplió muy bien el recién llegado Chuma Okeke (el mejor del partido con 17 puntos sin fallo y 25 de valoración).

El Real Madrid comenzó mandando desde el principio y cuando solo habían transcurrido tres minutos y medio de partido, el marcador ya lucía un 16-6 que hacía presagiar que podía ser un encuentro sencillo. Los de Scariolo movían bien la pelota, encontrando de manera fácil a Edy Tavares en la pintura y a un acertado Okeke desde fuera, mientras que los franceses sumaban a base de triples.

Con el transcurrir de los minutos, los pupilos de Pierric Poupet se asentaron y se soltaron en ataque, con un acierto desde el perímetro (5 de 10 en el primer cuarto) que era insuficiente para recortar distancias frente al conjunto blanco, bien plantado desde el comienzo. Antes de terminar los 10 primeros minutos, se produjo el debut europeo del ala-pívot español Izan Almansa, de 20 años, que también sumó sus primeros puntos en Euroliga.

Durante el segundo parcial, el escolta Edwin Jackson, ex jugador del Barça, Unicaja y Estudiantes, fue el encargado de tirar del carro en la escuadra francesa, sumando 13 puntos antes del descanso que permitieron a ASVEL no alejarse demasiado en el marcador. En el conjunto local, continuó la fluidez en el juego y la agresividad en el rebote, que les concedió varias segundas oportunidades para sumar tras los errores propios.

En la segunda mitad la tónica se mantuvo, aunque el Real Madrid no pudo abrir una brecha mayor en el marcador debido al desacierto durante el tercer cuarto. Con todo, Okeke firmó el mejor partido desde su aterrizaje en la capital de España este verano, junto al canadiense Trey Lyles, bastante acertado y con una decena de puntos en su casillero tras 30 minutos disputados.

El último parcial del encuentro empezó con un nombre propio, el del alero Mario Hezonja, que en tres minutos anotó seis puntos consecutivos que allanaron el camino para que los madridistas se distanciaran de manera definitiva en el marcador. El alemán David Kramer heredó la manija del croata cuando se sentó, con dos triples consecutivos, mientras que Trey Lyles remachó la faena cuando todavía faltaban cinco minutos para el final.

Ese tiempo acabó consumiéndose con el equipo de Scariolo gestionando bien la ventaja en el tanteo, mientras que ASVEL, a pesar de la diferencia de calidad que había sobre la pista, consiguió maquillar un poco el marcador y dejar en 13 puntos la renta madridista. Así, el equipo blanco sumó su segunda victoria de la temporada en la Euroliga, tercera consecutiva, que confirma las buenas sensaciones y la progresión con el técnico italiano.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 85 - ASVEL Villeurbanne, 72. (48-37, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Feliz (6), Kramer (9), Hezonja (11), Lyles (12) y Tavares (8) --quinteto inicial--; Grinvalds (-), Llull (6), Campazzo (5), Deck (2), Almansa (2), Fernando (7) y Okeke (17).

LDLC ASVEL Villeurbanne: Watson (11), Ajinca (-), Jackson (16), Seljaas (9) y Vautier (2) --quinteto inicial-- Atamna (3), Lighty (-), Massa (11), Traoré (4), Ndiaye (4) y Ngouama (12).

--PARCIALES: 27-19, 21-18, 18-16, 19-19.

--ÁRBITROS: Pukl, Peerandi y Pitsilkas. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Movistar Arena.