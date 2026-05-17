El Real Madrid vence a un Sevilla que respira

Vinicius Junior of Real Madrid CF celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Real Madrid at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on May 17, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció este domingo por 0-1 al Sevilla FC en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, gracias al gol de Vinícius Júnior en el único remate a puerta del conjunto merengue en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que deja salvado al equipo hispalense, pese a la derrota.

El feudo sevillista albergó un partido trabado y no demasiado vistoso ofensivamente, al que alumbró solo el gol de 'Vini' en la primera parte, para celebrar su 16º gol en Liga, solo uno menos de su mejor registro en la competición doméstica de la 2021-22. Volvió a la titularidad Dani Carvajal más de un mes después y participó de inicio un Kylian Mbappé protagonista en la previa por su cruce de declaraciones con Álvaro Arbeloa, y se fue sin gol de Sevilla.

El equipo hispalense lo intentó sin demasiada fortuna ni acierto en las botas de Akor Adams, principalmente, pero cortó la racha de tres victorias con la que llegaba a este encuentro -no gana al Real Madrid en casa desde 2018-. Incluso se toparon con el habitual parada salvadora de Thibaut Courtois en los minutos finales, en esta ocasión a Kike Salas. A pesar de la derrota, se queda 3 puntos por encima del descenso y confirma su presencia en Primera la temporada que viene.

Los de Luis García Plaza imprimieron más ritmo desde el pitido inicial, ante un Real Madrid incapaz apenas de superar la divisoria. Neal Maupay fue el primero en probar a Thibaut Courtois, que también tuvo que estirarse para despejar un tiro desde la frontal de Joaquín Martínez Gauna 'Oso'; todo antes del minuto 10.

Tras un periodo de mucha contención entre ambos equipos, el marcador se abrió en una jugada aislada. Un centro lateral que controla Mbappé dentro del área algo desestabilizado, y el rechace lo mandó a la red Vinícius para convertir su 16º tanto en Liga. Hubo algo de incertidumbre por un golpe en el rostro del francés sobre Carmona en el control, pero Sánchez Martínez concedió el 0-1.

El gol no dio más brío a un conjunto merengue que volvió a dar un paso atrás, con precipitación en la salida y valiéndose de envíos largos sin éxito. Pero el Sevilla no estaba mucho mejor, sin la calma necesaria para tomar decisiones en tres cuartos y con dificultad para encontrar a sus hombres más adelantados. Con los blancos algo mas cómodos, fue Mbappé el que intentó su clásico disparo desde la izquierda, pero sin la rosca necesaria para que fuera entre los tres palos.

Ya en la segunda parte, y ya con Alexis Sánchez y Chidera Ejuke en el campo, el Sevilla pudo empatar en un buen centro de Gabriel Suazo que no encontró ni al chileno ni a Akor Adams, que ya pudo hacer gol en una jugada parecida en la primera mitad. El conjunto hispalense estaba más entero y más metido en el partido, como un Kike Salas que realizó una acción defensiva 'top' para evitar el 0-2 de un Mbappé que se confió en un mano a mano.

El encuentro se abrió, con un Sevilla que dio un paso adelante, asumiendo mucho riesgo atrás y casi igualando al hombre en los contragolpes a Vinícius y Mbappé, que mandó a las nubes una ocasión bastante clara. Mientras, Dean Huijsen emulaba a Salas y le quitaba un gol a un Adams con poco acierto este domingo después de dos jornadas seguidas marcando.

Con espacio, el Real Madrid era muy peligroso, con 'Vini' como gran generador, primero asistiendo a Franco Mastantuono, que remató al poste, y después con un tiro que rozó el poste. Aunque fue Mbappé el que batió a Vlachodimos, también en una contra, aunque estaba adelantado y no subió al marcador.

En la recta final, el equipo local intentó un último arreón con la electricidad de Ejuke y la experiencia de Sánchez, pero se quedó en eso, con los dos equipos dando por bueno este 0-1 a favor de los blancos, ya que, a tenor del resto de resultados, el Sevilla irá salvado a ABANCA Balaídos en la última jornada.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SEVILLA FC, 0 - REAL MADRID, 1 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.

SEVILLA FC: Vlachodimos; Carmona (Juanlu, min.70), Castrín, Kike Salas, Suazo; Vargas (Ejuke, min.54), Gudelj (Agoumé, min.54), Söw, Oso (Romero, min.78); Akor Adams y Maupay (Alexis Sánchez, min.54).

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni (Camavinga, min.70), Pitarch (Mastantuono, min.70), Bellingham (Leiva, min.87); Brahim (Alexander-Arnold, min.77), Mbappé y Vinícius (Gonzalo, min.77).

--GOLES.

0-1, min.15: Vinícius Júnior.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C. Murciano). Amonestó con tarjeta amarilla a Gudelj (min.48), Alexis Sánchez (min.80), Juanlu (min.84) y Agoumé (min.90+4) en el Sevilla FC.

--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.